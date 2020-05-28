Страну потрясла новость об изнасиловании девушки правоохранителями в Кагарлыке. Цинизм, жестокость и ощущение безнаказанности зашкаливают. Это резонансная история, но не единственная история изнасилования. Следует понимать, что кроме этой девушки есть сотни тысяч других жертв, пострадавших от насильников в Украине.

Изнасилование – тяжелая травма, пережить которую без помощи специалиста может не каждая жертва насилия. Кроме физической боли, человек получает сверхсильный психологический удар.

24 канал пообщался с психологом Давыденко Инной, которая объяснила, почему не стоит молчать о насилии, если оно произошло и как жить дальше, если вы стали жертвой насильника.

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Любая реакция на факт насилия является правильной

Забыть всю боль и шок, который получают люди во время изнасилования почти невозможно. Чтобы снова почувствовать себя свободными, счастливыми и элементарно захотеть жить снова, придется пройти трудный путь.

Преимущественно люди, пережившие насилие молчат и страдают в одиночестве, могут обвинять в случившемся себя, жалеть о своих поступках.

Эмоции усиливаются страхом осуждения и непринятия родными и обществом, а потому они часто решают молчать и никому не рассказывать об изнасиловании.

Инна Давыденко "Жертвы часто замалчивают факт насилия. Причин много, это и избежание травматических воспоминаний, и страх рассказать воспоминания фрагментами, не точно, быть высмеяными, ощущение, что это происходило не с ними. Следует помнить, что любая реакция на факт насилия является правильной"

Это НЕ ваша ответственность

Если вы решили не рассказывать об изнасиловании по тем или иным причинам, это ваше право! Никто не должен заставлять вас заявлять об этом, отметьте для себя все за и против, но главное не вините себя.

Ответственность за преступление только на насильнике. Насилие не зависит ни от внешнего вида жертвы, ни от ее поведения. Не следует думать, что это вы спровоцировали изнасилование.

Важный момент в том, что мотивы насильника другие – он проявил насилие не от сексуального желания, а от жажды власти и силы.



Насильники часто манипулируют эмоциями жертвы / Фото Unsplash

Что бы ни произошло, это была не твоя вина. Вина за изнасилование ложится исключительно на насильника.

Часто они могут хотеть усилить свою власть и заставлять человека, к которому совершили насилие, поверить, что на самом деле это его или ее вина, используя такие фразы как, "ты же сама/сам хотел этого", "а на что ты рассчитывала", или "ты сама просила/спровоцировала".

Стоит понимать, что это еще один способ контроля. Правда в том, что нет оправдания насильнику, это абсолютно его слабость и преступление.

Почему не стоит молчать

Психолог Инна Давыденко объяснила, что в случае, если жертва решает молчать и никому не рассказывать о пережитом, негативные переживания, эмоции и воспоминания влияют не только на ментальное здоровье, но и на соматическое самочувствие (нарушение сна, аппетита и другие нарушения).

Инна Давыденко "Одной из проблем, которая может возникнуть после изнасилования, является ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство, которое также следует проработать с психотерапевтом".

Как проявляется постравматическое расстройство:

на физиологическом уровне – головокружение, тошнота, нарушения сна, аппетита, отсутствие либидо, боль в желудке, головные боли;

на психологическом уровне – панические атаки, нарушения когнитивных функций, депрессия, соматоформные расстройства;

поведенческие – суицидальные мысли, зависимое поведение (злоупотребление алкоголем, наркотиками).

В конечном итоге боль и переживания фактически разрушают человека.

Признать и поделиться пережитым со специалистом, с человеком которому доверяете, необходимо. Это очень сложный и смелый шаг, но с него начинается выход из травматического состояния.



Выйти из угнетенного состояния возможно / Фото Unsplash

Помочь могут: психолог, кризисная служба, групповые занятия с другими жертвами. Понимание, что вы не одни и поддержка – помогут выйти из угнетенного состояния.

Как пережить изнасилование

Чем больше времени пройдет с момента изнасилования, тем больше вероятность возникновения хронических расстройств, в том числе и ПТСР. Поэтому, важно поверить в свои силы после пережитого.

Инна Давыденко Вы не виноваты в том, что произошло. Вашей ответственности в этом нет.

Вы заслуживаете того, чтобы к вам относились с уважением.

Вы сами можете решать, что лучше для вас. Сами можете делать выбор в своей жизни.

Вы не одиноки и всегда можете обратиться за помощью.

Что стоит сделать, если подверглись насилию

После изнасилования обязательно обратитесь к врачу. Сначала важно получить медицинскую помощь, следует исключить вероятность передачи инфекций, передающихся половым путем и внутренних травм.

За медицинской помощью следует обратиться сразу, не переодеваясь и не принимая душ. Может быть трудно, захочется смыть все следы сексуального насилия. Но обзор сразу же после преступления – лучший способ обеспечить надлежащее медицинское лечение.

Медицинский осмотр также нужен, если вы решили сообщить о преступлении, это обеспечит доказательства, необходимые для суда в случае возбуждения уголовного дела против насильника.

Изнасилование – это не проблема жертв, это проблема насильников, которые испытывают безнаказанность за разрушение жизни и свободы других людей. Большинство изнасилований не расследуют, потому что о них просто не заявляют.

Это трудно, больно, но смело – не молчать, а заявить. Вам не должно быть стыдно за чужие ошибки и преступления.



Сексуальное насилие против мужчин / Фото Unsplash

Изнасилование мужчин: почему агрессия не имеет пола

Стоит также знать, что жертвой сексуального насилия может стать, как женщина, так и мужчина. Проблему насилия против мужчин не так широко обсуждают прежде всего потому, что сами мужчины скрывают подобные травматические ситуации.

Среди мужчин тоже есть жертвы изнасилований и насилия! Они могут нуждаться в помощи и поддержке.

Предубеждения и стереотипы не позволяют нам понимать, что изнасилование – не зависит от гендера, агрессоры не имеют пола.

Поэтому, если мужчина подвергся насилию, он почти никогда не заявляет об этом, потому что считает это слабостью или стыдом, но это не так! Это та же манипуляция, чтобы оправдать обидчика и вызвать у жертвы чувство вины.

Мужчина может подвергнуться сексуальному насилию как от лица женского пола, так и мужского. Неправильно также думать, что мужская эрекция является согласием и не может возникнуть, если мужчина испытывает страх, злость, гнев и другие негативные эмоции.

Все могут подвергнуться насилию, это не его вина и не его секрет. Травматические ситуации не должны разрушать жизни, психологическая помощь и понимание – ключ к восстановлению психоэмоционального состояния после акта насилия.