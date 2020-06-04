По мере роста психологического стресса, который люди испытывают из-за коронавирусной пандемии, риск суицида тоже увеличивается. Исследователи считают, что в ближайшее время многие страны столкнутся с обострением этой проблемы.

Все большее количество исследований показывают негативное влияние COVID-19 на психическое здоровье жителей разных стран мира, пишет CTV News.

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Особенно близко эпидемию воспринимают люди с уже имеющимися психическими нарушениями, включая депрессию и тревожные расстройства. Постоянные страхи увеличивают уровень психозов и маниакальных расстройств.

Новое исследование ученых Университета Торонто предусматривает, что экономические последствия в связи с массовой безработицей могут привести к росту числа самоубийств в Канаде до конца 2021 года на 2 114 человек.

Эксперты подчеркивают, что уже наблюдают самые высокие показатели безработицы в стране с начала 1980-х. Масштабная программа по созданию рабочих мест в Канаде, которая длилась последние 15 лет, фактически похоронена волной увольнений.



Стресс из-за коронавируса и безработицы увеличивает количество самоубийств / Фото unsplash

Безработица и неуверенность в завтрашнем дне будут основными драйверами самоубийств среди граждан этой страны и многих других стран. В Украине ситуация еще хуже, поэтому цифры могут быть значительно выше.

По состоянию на 1 июня в Украине официально зарегистрировано более 510 тысяч безработных по данным Госслужбы. С начала карантина количество официально безработных в Украине удвоилось.

Исследователи спрогнозировали, что на каждое увеличение показателей безработицы на 1% дополнительная смертность среди людей моложе 65 лет от суицида также будет расти на 1%.

Как уменьшить уровень суицида

Это негативная тенденция, которую можно переломить, если облегчить доступ граждан к психотерапии. Необходимо увеличить количество психологов, которые помогут разбираться с сильнейшим стрессом, обрушившимся на людей.

При этом настоящие цифры суицидов могут быть значительно выше официальных, поскольку некоторые семьи специально не объявляют причин смерти своих родственников.