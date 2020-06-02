Почему люди кончают жизнь самоубийством и как понять, что близкий человек на грани суицида
Самоубийство является третьей по значимости причиной смерти среди населения в возрасте от 15 до 24 лет и второй в возрастном диапазоне от 24 до 35 лет. Как понять, что близкий человек на грани самоубийства и что делать, если Вы и есть тот человек, который хочет совершить суицид.
В среднем каждые 16,2 минуты происходит 1 суицид. Каждое самоубийство затрагивает минимум 6 других людей. На каждые 25 попыток свести счеты с жизнью приходится 1 смерть. Мужчины составляют 79% из всех самоубийц, в то время как женщины более склонны к мыслям о суициде. Ежегодно 1 из 65 тысяч детей в возрасте от 10 до 14 лет совершает самоубийство, рассказал психотерапевт Сергей Кистенев.
О том, как понять что близкий вам человек планирует самоубийство и что делать, если мысли о суициде появились у вас 24 канал пообщался с психологом Давыденко Инной.
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Что толкает людей на суицид
Около 2/3 людей, совершивших самоубийство, находились в депрессии. Депрессия, которая не лечилась и не диагностировалась или неэффективно лечится, является причиной самоубийства номер 1.
Другие психические заболевания, также побуждают людей покончить с жизнью. Например, человек с шизофренией или другими заболеваниями, которые вызывают психоз, может слышать голоса, которые приказывают убить себя. Биполярное расстройство, расстройства пищевого поведения, включая анорексию и булимию – также являются состояниями с высоким уровнем смертности от самоубийств.
Депрессия – основная причина самоубийств
Примерно 25-40% из тех, кто покончил с собой, имели контакт с психиатрическими службами в прошлом году (шизофрения, биполярное расстройство и другие тяжелые психические расстройства). Наркотики и алкоголь также могут влиять на человека, у которого есть суицидальные наклонности, делая его более импульсивным и способным идти на поводу у своих желаний.
Употребление наркотиков и алкоголя может способствовать возникновению других причин самоубийства: потери работы и отношений. Кроме того, уровень злоупотребления психоактивными веществами и алкоголизма выше среди людей с депрессией и другими психическими расстройствами.
Также среди основных причин суицида являются:
- Тяжелые неизлечимые болезни, хронические боли;
- Травматический стресс (изнасилование, физическое насилие, военная травма);
- Чувство одиночества;
- Отсутствие страха перед болью и смертью.
Как понять, что близкий человек на грани самоубийства
Суицидальные настроения часто сложно распознать, но важно. Своевременная психологическая помощь и поддержка может спасти жизнь.
Впрочем, по словам психолога, если наступает вторая фаза, когда человек не может найти решение своих проблем, не находит поддержки, тогда начинается значительная дезадаптация, суицидальные мысли усиливаются и совершаются попытки самоубийства.
Впрочем, шансы предупредить суицид есть.
"Самое важное, что следует сделать, чтобы предупредить самоубийство у близкого человека, это услышать его, и понять, что ему нужна помощь".
Человеку, который на грани самоубийства нужна поддержка и понимание / Фото Unsplash
Самое важное, что следует сделать, чтобы предупредить самоубийство у близкого человека, это услышать его, и понять, что ему нужна помощь. Почему это важно?
Потому что существует ряд социальных стигм, в частности, что самоубийство это:
- эгоизм;
- слабость,
- глупость;
- неправильно спрашивать о таком;
- он/она манипулирует.
Как помочь человеку, если он на грани
Инна Давыденко советует, если вы видите, что кто-то из ваших близких ведет себя странно, не бояться поговорить с ним.
Не стесняйтесь задать вопрос прямо. Не обещайте, что будете держать суицидальные мысли в секрете. Говорите спокойно, показывайте, что их эмоции совершенно законны, не обесценивайте их чувства, не говорите, что вы их понимаете, потому что скорее всего это не так, предложите свою поддержку и помощь специалиста,
– отметила психолог.
Вот список признаков того, что кто-то может совершить попытку самоубийства:
- разговоры о чувствах безнадежности, ловушки и одиночества;
- разговоры об отсутствии смысла жизни;
- разговоры, что самоубийство – это выход, свобода от страданий;
- драматические перепады настроения;
- разговоры о сильном чувстве вины, или стыде из-за чего-то;
- когда человек составляет завещание, или же раздает свои ценные вещи;
- ищет способы приобрести оружие, или опасные вещества, рецептурные лекарства и т.д.;
- резкая потеря или наоборот набор веса;
- проблемы со сном, или наоборот чрезмерная сонливость;
- выражение чрезмерного желания отомстить кому-то, сильного гнева и т.д.;
- девиантное поведение, чрезмерное употребление алкоголя, наркотиков;
- человек становится асоциальным, отстраненным от друзей, семьи.
Что делать, если у вас появились мысли о суициде
Здесь стоит понять что важно не оставаться наедине с подобными мыслями. Все проблемы можно решить, возможно, они не такие глобальные, как вам кажется сейчас.
Люди, которые пережили неудачные попытки самоубийства и выжили, были невероятно счастливы и благодарны за такой результат. Немаловажно, не бояться, не стесняться и обратиться за помощью к врачу.
Не переживайте свои чувства один, профессиональная помощь и поддержка со стороны близких сделают Вас сильнее в борьбе с трудностями. Не принимайте резких, категоричных решений и дайте себе время, чтобы обстоятельства в вашей жизни изменились и боль немного стихла.
Избегайте предложения убежать в алкогольную или нарко зависимость, это только ухудшит ситуацию. Утилизируйте опасные предметы в доме, ножи, препараты, оружие,
– советует психолог.
Если у Вас появляются мысли о самоубийстве, пообещайте себе не делать ничего, пока не обратитесь за помощью. Обратившись, Вы поймете, что не одиноки и можете пережить этот сложный период в своей жизни, ведь это действительно только период, который имеет начало и имеет окончание. Но каким будет это окончание зависит только от Вас.