Самоубийство является третьей по значимости причиной смерти среди населения в возрасте от 15 до 24 лет и второй в возрастном диапазоне от 24 до 35 лет. Как понять, что близкий человек на грани самоубийства и что делать, если Вы и есть тот человек, который хочет совершить суицид.

В среднем каждые 16,2 минуты происходит 1 суицид. Каждое самоубийство затрагивает минимум 6 других людей. На каждые 25 попыток свести счеты с жизнью приходится 1 смерть. Мужчины составляют 79% из всех самоубийц, в то время как женщины более склонны к мыслям о суициде. Ежегодно 1 из 65 тысяч детей в возрасте от 10 до 14 лет совершает самоубийство, рассказал психотерапевт Сергей Кистенев.

О том, как понять что близкий вам человек планирует самоубийство и что делать, если мысли о суициде появились у вас 24 канал пообщался с психологом Давыденко Инной.

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Что толкает людей на суицид

Около 2/3 людей, совершивших самоубийство, находились в депрессии. Депрессия, которая не лечилась и не диагностировалась или неэффективно лечится, является причиной самоубийства номер 1.

Другие психические заболевания, также побуждают людей покончить с жизнью. Например, человек с шизофренией или другими заболеваниями, которые вызывают психоз, может слышать голоса, которые приказывают убить себя. Биполярное расстройство, расстройства пищевого поведения, включая анорексию и булимию – также являются состояниями с высоким уровнем смертности от самоубийств.



Депрессия – основная причина самоубийств

Примерно 25-40% из тех, кто покончил с собой, имели контакт с психиатрическими службами в прошлом году (шизофрения, биполярное расстройство и другие тяжелые психические расстройства). Наркотики и алкоголь также могут влиять на человека, у которого есть суицидальные наклонности, делая его более импульсивным и способным идти на поводу у своих желаний.

Употребление наркотиков и алкоголя может способствовать возникновению других причин самоубийства: потери работы и отношений. Кроме того, уровень злоупотребления психоактивными веществами и алкоголизма выше среди людей с депрессией и другими психическими расстройствами.

Также среди основных причин суицида являются:

Тяжелые неизлечимые болезни, хронические боли;

Травматический стресс (изнасилование, физическое насилие, военная травма);

Чувство одиночества;

Отсутствие страха перед болью и смертью.

Как понять, что близкий человек на грани самоубийства

Суицидальные настроения часто сложно распознать, но важно. Своевременная психологическая помощь и поддержка может спасти жизнь.

Инна Давыденко – психолог "Самоубийство – это в первую очередь процесс, который имеет две фазы: предиспозиционную, то есть нацеленность на совершение самоубийства и непосредственно фазу самоубийства. Первая фаза – время, когда суицидент ищет пути выхода из критической ситуации, поддержку и точку опоры. Такое поведение не сопровождается суицидальными действиями".

Впрочем, по словам психолога, если наступает вторая фаза, когда человек не может найти решение своих проблем, не находит поддержки, тогда начинается значительная дезадаптация, суицидальные мысли усиливаются и совершаются попытки самоубийства.

Впрочем, шансы предупредить суицид есть.

Инна Давыденко – психолог

"Самое важное, что следует сделать, чтобы предупредить самоубийство у близкого человека, это услышать его, и понять, что ему нужна помощь".



Человеку, который на грани самоубийства нужна поддержка и понимание / Фото Unsplash

Самое важное, что следует сделать, чтобы предупредить самоубийство у близкого человека, это услышать его, и понять, что ему нужна помощь. Почему это важно?

Потому что существует ряд социальных стигм, в частности, что самоубийство это:

эгоизм;

слабость,

глупость;

неправильно спрашивать о таком;

он/она манипулирует.

Как помочь человеку, если он на грани

Инна Давыденко советует, если вы видите, что кто-то из ваших близких ведет себя странно, не бояться поговорить с ним.

Не стесняйтесь задать вопрос прямо. Не обещайте, что будете держать суицидальные мысли в секрете. Говорите спокойно, показывайте, что их эмоции совершенно законны, не обесценивайте их чувства, не говорите, что вы их понимаете, потому что скорее всего это не так, предложите свою поддержку и помощь специалиста,

– отметила психолог.

Вот список признаков того, что кто-то может совершить попытку самоубийства:

разговоры о чувствах безнадежности, ловушки и одиночества;

разговоры об отсутствии смысла жизни;

разговоры, что самоубийство – это выход, свобода от страданий;

драматические перепады настроения;

разговоры о сильном чувстве вины, или стыде из-за чего-то;

когда человек составляет завещание, или же раздает свои ценные вещи;

ищет способы приобрести оружие, или опасные вещества, рецептурные лекарства и т.д.;

резкая потеря или наоборот набор веса;

проблемы со сном, или наоборот чрезмерная сонливость;

выражение чрезмерного желания отомстить кому-то, сильного гнева и т.д.;

девиантное поведение, чрезмерное употребление алкоголя, наркотиков;

человек становится асоциальным, отстраненным от друзей, семьи.

Что делать, если у вас появились мысли о суициде

Здесь стоит понять что важно не оставаться наедине с подобными мыслями. Все проблемы можно решить, возможно, они не такие глобальные, как вам кажется сейчас.

Инна Давыденко – психолог "Но что делать, если Вы оказались по другую сторону, поймите, что проблемы носят временный характер, в отличие от самоубийства."

Люди, которые пережили неудачные попытки самоубийства и выжили, были невероятно счастливы и благодарны за такой результат. Немаловажно, не бояться, не стесняться и обратиться за помощью к врачу.

Не переживайте свои чувства один, профессиональная помощь и поддержка со стороны близких сделают Вас сильнее в борьбе с трудностями. Не принимайте резких, категоричных решений и дайте себе время, чтобы обстоятельства в вашей жизни изменились и боль немного стихла.

Избегайте предложения убежать в алкогольную или нарко зависимость, это только ухудшит ситуацию. Утилизируйте опасные предметы в доме, ножи, препараты, оружие,

– советует психолог.

Если у Вас появляются мысли о самоубийстве, пообещайте себе не делать ничего, пока не обратитесь за помощью. Обратившись, Вы поймете, что не одиноки и можете пережить этот сложный период в своей жизни, ведь это действительно только период, который имеет начало и имеет окончание. Но каким будет это окончание зависит только от Вас.