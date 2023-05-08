Новое исследование влияния интернета

Ученые провели исследование, указывающее на то, что использование интернета может быть полезным для здоровья пожилых людей, но только при условии, что они не тратят на это более двух часов в день. Длительное использование гаджетов может оказать негативное влияние на здоровье, в том числе на когнитивные функции.

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Исследование проводилось в течение 8 лет среди 18 154 человек в возрасте от 50 до 64 лет, не имевших деменции. Исследование позволило ученым установить, что у тех, кто пользуется интернетом, уменьшается риск развития деменции на 43%.

Интернет помогает мозгу

В то же время до завершения исследования у 5% участников диагностировали это заболевание. Авторы исследования отмечают, что в зоне риска оказались люди, которые не пользовались интернетом вообще или проводили в нем более 2 часов.

Использование интернета более 2 часов в день не защищает от деменции, а потенциально вредит,

– говорит Скотт Кайзер, профессор Тихоокеанского института неврологии

Отмечается, что во время исследования не фиксировали, что делали участники в интернете. Ученые считают, что результаты исследования свидетельствуют, что поиск информации в сети или использование интернета в других целях стимулирует мозг и заставляет его работать. Таким образом, работа мозга защищает клетки от повреждений и, как результат, снижается риск развития деменции.