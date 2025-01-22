Человеческий организм имеет естественную склонность к отторжению чужеродных клеток. Именно поэтому врачам пока не удалось найти эффективный способ трансплантации органов от животных, а не от людей-доноров, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cell.

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Эксперименты, во время которых живым людям пересаживали генетически модифицированные почки или сердце свиньи, заканчивались смертью, хотя новый орган успешно начинал работать в организме. Первым успешным случаем такой трансплантации могла стать пересадка свиной почки 62-летнему американцу в марте 2024 года, но через два месяца после операции пациент умер.

Новый способ лечения рака

Специалисты из нескольких университетов и больниц Китая использовали способность человеческого организма отторгать чужеродные тела для борьбы с онкологическими заболеваниями. Врачи применили онколитическую вирусотерапию: модифицировали безопасный для человека вирус Ньюкасла и с его помощью воздействовали на злокачественную опухоль.

Измененный вирус добавлял на поверхность раковых клеток молекулы сахара, которые ранее провоцировали сильный иммунный ответ и становились причиной неудач при трансплантации свиного сердца и почек. Такая "маскировка" заставила иммунитет реагировать на опухоль как на чужеродный объект и уничтожать ее.

Эффективность нового метода

Пять обезьян с раком печени, которые получили препарат с вирусом, прожили в среднем на два месяца дольше, чем их сородичи, которых "лечили" только физиологическим раствором. Для 23 людей с различными видами рака (включая рак печени, пищевода, прямой кишки, яичников, легких, груди, кожи и шейки матки), устойчивыми к терапии, результаты эксперимента были менее однозначными.

Согласно научной статье, через два года после начала лечения у двух людей опухоли уменьшились, но не исчезли полностью. У пяти пациентов новообразование прекратило расти, но у многих других участников эксперимента впоследствии их рост возобновился. Никакой пользы от лечения не получили только два пациента.

Как отметили авторы публикации, метод требует дальнейших клинических исследований. Однако они надеются, что модифицированный вирус Ньюкасла сможет стать противоопухолевым препаратом со значительным потенциалом клинического применения у пациентов с запущенными формами рака.