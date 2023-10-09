Нарушение эрекции является достаточно распространенным заболеванием мочеполовой системы мужчин. Эта проблема может иметь многочисленные причины, одной из которых является повреждение коллагеновой структуры пениса. Это повреждение может отрицательно влиять на механизм эрекции.

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Новое исследование эректильной дисфункции

С использованием результатов предыдущих исследований, где было обнаружено, что радиоволновая терапия способствует обновлению и восстановлению структуры коллагена в различных тканях благодаря термическому воздействию, специалисты по отделению нейроурологии. медицинского центра "Рамбам" в Хайфе, Израиль, решили опробовать этот метод на пациентах клиники. В исследовании приняли участие 32 мужчины в возрасте от 41 до 78 лет, которые имели легкую или умеренную органическую эректильную дисфункцию.

Для лечения применяли электронное портативное устройство. Прибор излучает радиоволны с частотой в один мегагерц в половой член через три пары электродов, создавая при этом эффект внутреннего теплового нагрева. Авторы работы отметили, что никто из участников исследования не поощрялся ни в какой форме.

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Лечебный курс состоял из 12 сеансов, которые проводились дважды в неделю в течение первого месяца, а затем один раз в неделю в течение второго месяца. Пациенты получили соответствующие инструкции и выполняли процедуры самостоятельно. Начальное состояние участников и результаты лечения через месяц после завершения курса оценивались с помощью специализированных опросников для оценки эректильной функции и качества сексуальной жизни.

В результате исследования выявлено, что у половины пациентов (14 из 28 человек), успешно прошедших все 12 процедур, эректильная функция полностью восстановилась. Участники лечения высоко оценили ее эффективность, и никто из них не сообщил о побочных эффектах. Лишь трое пациентов не ощутили значительных улучшений, и результаты четырех человек были исключены из отчета из-за нарушения протокола.