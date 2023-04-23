Почему возникает храп

Когда мы бодрствуем, мышцы глотки и мягкого неба находятся в напряжении. Благодаря высокому мышечному тонусу просвет воздухопроводных путей остается свободным, а мы дышим легко и бесшумно.

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Во время сна происходит релаксация мышц, что сужает просвет верхних дыхательных путей и увеличивает подвижность стен глотки. В норме эти изменения не приводят к храпу, но при некоторых обстоятельствах могут.

Храп возникает во время засыпания и в период глубокого сна. Человек храпит верхними дыхательными путями, состоящими из носоглотки, ротоглотки и гортаноглотки. Чтобы было проще понимать, можно разделить верхние дыхательные пути на три этажа: верхний этаж – уровень носа, средний – мягкое нёбо, миндалины, корень языка, нижний – все ниже. Человек может храпеть одним, несколькими или всеми этажами.

Верхние дыхательные пути представляют собой мышечную трубку. В норме, когда мы засыпаем, ее просвет сужается около 40%. Если он сужается больше, стенки мышечной трубки во время дыхания начинают биться друг о друга, что становится причиной храпа.

Провокатором храпа на верхнем этаже может быть простудное заболевание: стенки носоглотки отекают, просвет сужается и мы начинаем храпеть. На среднем этаже храп может возникать из-за увеличенных миндалин, большого языка, инфекционных заболеваний, когда отекают стенки не только носоглотки, но и ротоглотки.

Основная причина формирования храпа на уровне нижнего этажа – избыточный вес и ожирение. У тучных людей жировая ткань откладывается не только в животе, но и в области шеи. Вокруг нижнего этажа мышечной трубки есть два жировых пространства (тяжа), и когда человек набирает вес, они увеличиваются и сдавливают дыхательные пути. Особенно этот процесс выражен при ожирении по мужскому типу (абдоминальному). Именно поэтому мужчины храпят втрое чаще, чем женщины.

Риск храпа растет у пожилых людей, поскольку с возрастом уменьшается тонус мышц, в том числе глотки. Женщины могут начать храпеть в период менопаузы, когда снижается уровень женских половых гормонов, отвечающих за мышечный тонус.

Провокаторы храпа – курение и употребление алкоголя. Составляющие табачного дыма оседают на слизистой дыхательных путей, что приводит к ее отеку. Этанол ослабляет мышцы глотки.

Как правило, храп у взрослых – многофакторное явление. Если у детей храп преимущественно появляется из-за простуды или разрастания аденоидной ткани, то у взрослых он чаще всего связан с несколькими причинами (например, с ожирением, возрастом, курением)».

Чем опасен храп

Храп варьирует от чуть слышного до очень раздражающего шума. Иногда он достигает громкости работающего отбойного молотка. Исследователи приравнивают храп к шумовому загрязнению, которое способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний как у храпящего, так и у окружающих.

Человек, который храпит подвергается трехкратному риску развития бессонницы, двукратный риск возникновения дневной сонливости и хронической усталости. Интенсивный храп – провокатор нарушения слуха как у храпуна, так и у его соседа по постели.

Более чем у трети супружеских пар, у которых один из партнеров храпит, возникают семейные конфликты. Очень часто в таких парах супруги спят порознь. Это провоцирует сексуальное недовольство, повышает вероятность развития аффективных расстройств.

Если храп не лечить, он может трансформироваться. в синдром обструктивного апноэ сна (СОАС), сопровождающийся эпизодами остановки дыхания, ассоциируется с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний и смерти.