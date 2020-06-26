Более 80% миллениалов и зумеров чувствуют себя оторванными от коллег, работая удаленно и скучают по офису.

Об этом говорится в исследовании компании WeWork, Hamilton Place Strategies и Replica, пишет Rusbase.

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По словам опрошенных, в идеале офис должен быть рядом с домом, чтобы не нужно было тратить время на дорогу.

Как повлияла изоляция на производительность

Около 76% респондентов сказали, что для них офис и продолжает оставаться "важным" или "очень важным". Также молодым сотрудникам хотелось бы иметь в качестве наставников старших коллег.

Большинство лучше работает из офиса / Фото unsplash

Как отметили 45% респондентов, на удаленной работе, они стали менее продуктивными. Участники опроса заявили, что не хотят становиться "поколением Zoom".

Видеозвонки усложняют рабочий процесс и нервируют сотрудников – так ответили 56% миллениалов и 61% зумеров.

Обязанности работодателя

Большая часть (56%) опрошенных считает, что работодатель должен обеспечить сотрудников индивидуальными средствами защиты, а 50% убеждены, что компании должны гарантировать работникам чистоту и дезинфекцию помещений.