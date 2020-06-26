Понад 80% мілленіалів і зумерів відчувають себе відірваними від колег, працюючи віддалено і сумують за офісом.

Про це йдеться в дослідженні компаній WeWork, Hamilton Place Strategies і Replica, пише Rusbase.

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За словами опитаних, в ідеалі офіс має бути поруч з будинком, щоб не потрібно було витрачати час на дорогу.

Як вплинула ізоляція на продуктивність

Близько 76% респондентів сказали, що для них офіс і й далі залишається "важливим" або "дуже важливим". Також молодим співробітникам хотілося б мати в якості наставників старших колег.



Більшість краще працює з офісу / Фото unsplash

Як відзначили 45% респондентів, на віддаленій роботі, вони стали менш продуктивними. Учасники опитування заявили, що не хочуть ставати "поколінням Zoom".

Відео виклик ускладнюють робочий процес і нервують співробітників – так відповіли 56% мілленіалів і 61% зумерів.

Обов'язки роботодавця

Більша частина (56%) опитаних вважає, що роботодавець повинен забезпечити співробітників індивідуальними засобами захисту, а 50% переконані, що компанії повинні гарантувати працівникам чистоту і дезінфекцію приміщень.