В сети истерят из-за возможной вспышки холеры в Украине: есть ли чего бояться

Киевводоканал отреагировал на сообщение о якобы холерной палочке в воде. Украинцев заверили: никакой причины для паники пока нет.

В Киевводоканале заявили, что информация, которую распространяют паблики разных городов, – самый настоящий фейк. Ничего общего с реальностью он не имеет.

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Сейчас в сети распространяется фейк о возможной вспышке холеры из-за холерной палочки в воде. Эта информация не соответствует действительности и, скорее всего, направлена на дестабилизацию ситуации и нагнетание паники среди населения,

– говорится в сообщении.

Киевводоканал заверил, что качество питьевой воды контролируется. Никаких отклонений от показателей эпидемической безопасности и санитарно-химических показателей безопасности не было обнаружено.

Людей призывали доверять только проверенной информации из официальных источников.

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