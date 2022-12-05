Чем больше шагов в день проходят люди в среднем возрасте, тем реже у них диагностируют гипертонию и сахарный диабет. Об этом свидетельствует исследование, представленное на конференции "Эпидемиология и профилактика" Американской кардиологической ассоциации.

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Уменьшение риска гипертонии и диабета

У участников исследования, которые делали наибольшее количество шагов в день, риск сахарного диабета был ниже на 43%, а гипертонии – на 31% по сравнению с мало двигавшимися.

Ходьба – широко доступная форма физической активности, и количество шагов в день – простой показатель и мотивационный фактор, понятный большинству людей,

– рассказала Аманда Ралуч доцент Массачусетского университета, автор исследования.

Профилактика ожирения у женщин

Кроме того, у женщин, участвовавших в исследовании, каждые дополнительные 1000 шагов в день снижали риск ожирения на 13%. У участниц, которые делали максимальное количество шагов, оно развивалось на 61% реже, чем у тех, кто делал их меньше. Но для мужчин такой связи обнаружили.

Результаты исследования базировались на данных 1923 г. участников национального исследования риска развития сужения коронарных артерий у молодых людей, во время которого мужчины и женщины носили акселерометры по крайней мере 10 часов в день в течение минимум четырех дней.