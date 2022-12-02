Новое исследование БАД по омега-3

Ученые установили, что добавки могут несколько снизить количество случаев сердечно-сосудистых заболеваний и смертность от них, но несколько увеличить риск рака простаты. Как полезные, так и вредные эффекты оказались незначительными.

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Доказательства омега-3 в основном получены из исследований добавок с рыбьим жиром, поэтому влияние на здоровье употребления жирной рыбы неясны. Она очень питательна в рамках сбалансированной диеты, в рубе высокое содержание белка и таких важных микроэлементов, как селен, йод, витамин D и кальций – это гораздо больше, чем источник омега-3.

– рассказала ведущий автор обоих исследований Ли Хупер.

Омега-3 жирные кислоты полезны для здоровья и являются незаменимым компонентом диеты. Они содержатся в орехах, семенах, жирной рыбе (например, в лососе). Также широко распространены биологически активные добавки с этими веществами. Во всем мире широко пропагандируется увеличение содержания омега-3 кислот в рационе. Есть мнение, что они защитят от рака, инфаркта миокарда и инсульта.

Авторы обзоров рассмотрели 47 исследований, в которых участвовали взрослые без онкозаболеваний, либо с повышенным риском развития рака, либо ранее поставленным диагнозом рака, а также 86 исследований с подтвержденными случаями сердечно-сосудистых событий или смерти.

Добавки из омега-3 почти не влияют на здоровье.

Ученые проанализировали рандомизированные контролируемые исследования (всего более 100 000 участников), длившихся не менее года. Они сравнили увеличение потребления длинноцепочечных омега-3 жирных кислот (рыбьего жира) с обычным или пониженным.

Согласно полученным результатам, если бы 1000 человек принимали омега-3 добавки в течение четырех лет, то три человека избежали бы смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, 6 человек избежали бы ишемической болезни сердца (например, инфаркта миокарда), а у 3 дополнительных людей развился бы рак простаты.