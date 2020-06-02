Всемирная организация здравоохранения и детский фонд ООН ЮНИСЕФ призвали женщин не прекращать грудное вскармливание, даже если они заболели COVID-19. Ведь все имеющиеся на сегодня исследования не подтвердили факт передачи инфекции от матери к ребенку через грудное молоко.

Поэтому в ВОЗ заявляют, что возможность инфицирования ребенка COVID-19 во время грудного вскармливания является маловероятной.

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ВОЗ заверила, что коронавирус не передается через грудное молоко

Грудное вскармливание значительно улучшает естественный иммунитет малыша, и он гораздо лучше противостоит инфекциям, в том числе и COVID-19.

Активные частички вируса, который вызывает болезнь COVID-19, пока ни разу не были обнаружены в грудном молоке больной этой инфекцией женщины.

Грудное молоко является лучшим источником питания для детей. Со всем тем, много чего неизвестно о COVID-19. Целесообразность грудного вскармливания должна определять мать совместно с медицинскими работниками.

Мать с диагнозом COVID-19 должна принимать все возможные меры, чтобы избежать распространения вируса на ребенка.

Женщинам, кормящим грудью во время пандемии COVID-19, рекомендуют: