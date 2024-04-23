Исследователи под руководством Амиры Салим представили обнаружили новые свойства этого фрукта. Оказалось, что кожура граната имеет противомикробные свойства.

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Ученые проанализировали 7 сортов граната, выращенных на Сардинии, Италия и оценили их антимикробную активность против различных штаммов бактерий, включая Staphylococcus aureus и Listeria monocytogenes. Анализ проводили путем многомерного статистического метода OPLS-DA.

Результаты очень показательны

Результаты показали, что экстракты кожуры граната обладают выраженной антимикробной активностью, особенно против грамположительных видов бактерий. Более того, против таких штаммов как Mollar de Elche, Primosole и Sassari, обнаружили самую высокую эффективность. Экстракты кожуры граната способствовали снижению активности биопленок более чем на 70% при низких концентрациях.

Также ученые увидели положительную корреляцию между антимикробной активностью и содержанием в экстрактах определенных соединений, таких как пуникалагин, флавоноиды и хлорогеновая кислота.

Больше пользы кожуры граната

Интересно, что кроме противомикробных свойств, экстракты кожуры граната обнаружили низкую чувствительность к пробиотическим штаммам. Иначе говоря, они имеют потенциальную пользу в пищевой промышленности без вреда для полезной микрофлоры.

Ученые считают, что кожура граната может быть естественным источником противомикробных препаратов.

Новые результаты открывают новые возможности для разработки противомикробных продуктов растительного происхождения как альтернативы синтетическим соединениям. Это открывает перспективы для сельскохозяйственного и фармацевтического секторов.