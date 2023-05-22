Перспективы применения бактерий

Некоторые бактерии способны заражать и уничтожать опухолевые клетки. Это делает их очень перспективными помощниками по борьбе с онкологическими заболеваниями.

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Однако такая терапия остается делом будущего: ученым до сих пор не удается преодолеть некоторые важные ограничения, связанные с использованием бактерий. В частности, сохраняется опасность, что микробы начнут атаковать здоровые клетки и без того ослабленного организма.

Новое исследование бактерий

Важный шаг на пути применения бактерий в борьбе с раком сделали китайские биологи из Медицинской школы Шэньчжэньского университета. Им удалось получить два эффективных и достаточно безопасных штамма кишечной палочки (Escherichia coli) и успешно испытать их на животных.

Первый штамм E. coli mp105 сконструирован таким образом, чтобы атаковать разные виды рака, но он не способен выживать в организме. Этот штамм вводится внутривенно и атакует раковые клетки, включая ассоциированные с опухолью макрофаги – иммунные клетки, которые под действием сигнальных веществ, выделяемых опухолью, перестают выполнять свою естественную функцию и защищают ее саму. Выполнив эту работу, уже через несколько часов бактерии mp105 погибают.

Второй штамм, m6001, живет дольше, но его безопасность для человека обеспечивается другим механизмом. Эти бактерии чувствительны к глюкозе, но их реакция на сахар противоположна обычной. Вместо того чтобы двигаться к области с повышенной концентрацией глюкозы, m6001 пытаются ее избегать. Раковые клетки потребляют глюкозу исключительно быстро, поэтому ее содержание в опухоли существенно ниже, чем в здоровых тканях, и m6001 накапливаются в ней, разрушая ее клетки.

Эффективность нового лечения

Ученые проверили оба штамма на лабораторных мышах, показав, что они действительно угнетают опухоль. Но особенно результативные штаммы оказались при совместном применении: вводимые внутривенно клетки mp105 оказывают систематическое действие, а накапливающиеся локально m6001 разрушают плотные опухоли. Заметных побочных эффектов для остального организма исследователи не обнаружили.

Разумеется, это только первое испытание и первый шаг, однако позволяет надеяться на появление новой терапии в лечении онкологических заболеваний.