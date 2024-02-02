Распространенным методом придания объема губам является использование филлеров на основе гиалуроновой кислоты. Процедура обычно требует длительного восстановления.
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Однако, как и любая косметическая процедура, увеличение губ может сопровождаться рисками и побочными эффектами: отеком, покраснением, синяками и – реже – миграцией филлера.
Почему смещается филлер на губах
Несколько факторов, которые могут способствовать миграции геля:
- Неправильная техника инъекции: если вещество введено слишком поверхностно, слишком глубоко или в неправильном количестве, это может увеличить риск миграции геля.
- Чрезмерное количество филлера: слишком большой объем филлера создает избыточное давление в тканях и способствует распространению за пределы желаемой области.
- Физическое воздействие: массаж или другое физическое воздействие на область губ после процедуры может привести к смещению геля.
- Неподходящий тип филлера: использование филлера, который не является достаточно стабильным или имеет неподходящую вязкость для этой области, увеличивает вероятность миграции.
- Индивидуальные особенности организма: в некоторых случаях миграция может быть связана с индивидуальными реакциями тканей на введенный гель.
Что делать, когда смещается филлер
После введения филлера образуется отек. Из-за него может казаться, что произошла миграция геля. Обычно после процедуры врачи рекомендуют пациентам подождать две недели, чтобы прошел отек и филлер "прижился" в коже.
Однако, необходимо обратиться к врачу, если после двух недель вы видите:
- неравномерные контуры губ;
- уплотнения или шишки вокруг губ;
- асимметрию губ.
Что делать, если гель мигрировал
- Использовать гиалуронидазу – фермент, который разрушает гиалуроновую кислоту и помогает удалить избыток филлера.
- Подождать, пока организм естественно выведет филлер (это займет несколько месяцев).
Если вы столкнулись с миграцией геля после увеличения губ, важно обратиться к квалифицированному специалисту для оценки ситуации и выбора наиболее подходящего метода коррекции.