Распространенным методом придания объема губам является использование филлеров на основе гиалуроновой кислоты. Процедура обычно требует длительного восстановления.

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Однако, как и любая косметическая процедура, увеличение губ может сопровождаться рисками и побочными эффектами: отеком, покраснением, синяками и – реже – миграцией филлера.

Почему смещается филлер на губах

Несколько факторов, которые могут способствовать миграции геля:

  • Неправильная техника инъекции: если вещество введено слишком поверхностно, слишком глубоко или в неправильном количестве, это может увеличить риск миграции геля.
  • Чрезмерное количество филлера: слишком большой объем филлера создает избыточное давление в тканях и способствует распространению за пределы желаемой области.
  • Физическое воздействие: массаж или другое физическое воздействие на область губ после процедуры может привести к смещению геля.
  • Неподходящий тип филлера: использование филлера, который не является достаточно стабильным или имеет неподходящую вязкость для этой области, увеличивает вероятность миграции.
  • Индивидуальные особенности организма: в некоторых случаях миграция может быть связана с индивидуальными реакциями тканей на введенный гель.

Что делать, когда смещается филлер

После введения филлера образуется отек. Из-за него может казаться, что произошла миграция геля. Обычно после процедуры врачи рекомендуют пациентам подождать две недели, чтобы прошел отек и филлер "прижился" в коже.

Однако, необходимо обратиться к врачу, если после двух недель вы видите:

  • неравномерные контуры губ;
  • уплотнения или шишки вокруг губ;
  • асимметрию губ.

Что делать, если гель мигрировал

  1. Использовать гиалуронидазу – фермент, который разрушает гиалуроновую кислоту и помогает удалить избыток филлера.
  2. Подождать, пока организм естественно выведет филлер (это займет несколько месяцев).

Если вы столкнулись с миграцией геля после увеличения губ, важно обратиться к квалифицированному специалисту для оценки ситуации и выбора наиболее подходящего метода коррекции.