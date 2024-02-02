Распространенным методом придания объема губам является использование филлеров на основе гиалуроновой кислоты. Процедура обычно требует длительного восстановления.

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Однако, как и любая косметическая процедура, увеличение губ может сопровождаться рисками и побочными эффектами: отеком, покраснением, синяками и – реже – миграцией филлера.

Почему смещается филлер на губах

Несколько факторов, которые могут способствовать миграции геля:

Неправильная техника инъекции: если вещество введено слишком поверхностно, слишком глубоко или в неправильном количестве, это может увеличить риск миграции геля.

если вещество введено слишком поверхностно, слишком глубоко или в неправильном количестве, это может увеличить риск миграции геля. Чрезмерное количество филлера: слишком большой объем филлера создает избыточное давление в тканях и способствует распространению за пределы желаемой области.

слишком большой объем филлера создает избыточное давление в тканях и способствует распространению за пределы желаемой области. Физическое воздействие: массаж или другое физическое воздействие на область губ после процедуры может привести к смещению геля.

массаж или другое физическое воздействие на область губ после процедуры может привести к смещению геля. Неподходящий тип филлера: использование филлера, который не является достаточно стабильным или имеет неподходящую вязкость для этой области, увеличивает вероятность миграции.

использование филлера, который не является достаточно стабильным или имеет неподходящую вязкость для этой области, увеличивает вероятность миграции. Индивидуальные особенности организма: в некоторых случаях миграция может быть связана с индивидуальными реакциями тканей на введенный гель.

Что делать, когда смещается филлер

После введения филлера образуется отек. Из-за него может казаться, что произошла миграция геля. Обычно после процедуры врачи рекомендуют пациентам подождать две недели, чтобы прошел отек и филлер "прижился" в коже.

Однако, необходимо обратиться к врачу, если после двух недель вы видите:

неравномерные контуры губ;

уплотнения или шишки вокруг губ;

асимметрию губ.

Что делать, если гель мигрировал

Использовать гиалуронидазу – фермент, который разрушает гиалуроновую кислоту и помогает удалить избыток филлера. Подождать, пока организм естественно выведет филлер (это займет несколько месяцев).

Если вы столкнулись с миграцией геля после увеличения губ, важно обратиться к квалифицированному специалисту для оценки ситуации и выбора наиболее подходящего метода коррекции.