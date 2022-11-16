Новое исследование мужского здоровья

Глобальный анализ показал тенденцию к снижению количества половых клеток и ухудшению качества семьи. Наблюдения основывались на биологических показателях, полученных от мужчин из 53 стран, включая Великобританию, США, Австралию.

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Анализ также охватывал дополнительные данные по Азии и Африке за семь лет с 2011 по 2018 год. Результаты однозначны: за 45 лет среднее количество сперматозоидов в организме мужчин сократилось на 51,6%.

У нас есть серьезная проблема, которая будет угрожать выживанию человечества,

– заявил профессор Хагай Левин, эпидемиолог Еврейского университета в Иерусалиме.

Причины и последствия снижения мужской фертильности

Ученые предполагают, что нарушения вызваны сразу группой факторов: современным образом жизни, экологической ситуацией, вредными повадками и общими гормональными изменениями.

Согласно прогнозам мужская фертильность продолжит падать, что будет сопровождаться ростом онкологических и других заболеваний, связанных с репродуктивными органами, а также сокращением продолжительности жизни мужчин.

Наконец, тенденция может повлиять на человеческую популяцию. Эксперты прогнозируют, что к 2100 году человечество не досчитается 10 млрд. человек.