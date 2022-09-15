Новое исследование вакцинации и мужского здоровья

В данном исследовании оценивался риск развития эректильной дисфункции после вакцинации против COVID-19. Взрослые американцы опрошены анонимно с использованием платформы Amazon Mechanical Turk (MTurk).

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Участники 45 лет и старше, идентифицирующие себя как биологические мужчины без эректильной дисфункции, диагностированной врачом, ответили на шестнадцать вопросов из специального опросника.

Респонденты предоставили информацию о прошлых диагнозах COVID-19, истории вакцинации и текущей эректильной функции. Около 47% мужчин были привиты вакциной Pfizer против COVID-19, 38,3% – вакциной Moderna и примерно 14% – вакциной Janssen.

Вакцинация не влияет на эректильную функцию.

Анализ данных показал, что вакцинация против COVID-19 не связана с повышенным риском эректильной дисфункции. Эректильная функция статистически не отличалась между вакцинированными и невакцинированными участниками.

В целом эти результаты могут иметь важные последствия для принятия решений по иммунизации общественного здравоохранения на фоне сохраняющихся проблем, связанных с нерешительностью вакцин и новыми вариантами SARS-CoV-2.