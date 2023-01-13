Негативное влияние фастфуда

Фастфуд любят везде, но больше всего его поклонников в США. Хотя существует множество исследований, которые показали, что употребление такой пищи связано с повышенным риском развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

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При этом мало известно о влиянии фастфуда на риск возникновения неалкогольной жировой болезни печени (НЖБП), также поражающей более 30 процентов населения Соединенных Штатов. Такое патологическое состояние может привести к циррозу и образованию рубцов на этом органе, что в свою очередь сильно повышает риск развития рака или отказа печени.

Новое исследование фастфуда

Ученые из Университета Южной Калифорнии проанализировали результаты Национального обследования здоровья и питания за 2017 – 2018 годы, в котором приняли участие около четырех тысяч взрослых жителей США.

Оказалось, у людей с ожирением или диабетом (независимо от других факторов, включающих возраст, пол, употребление алкоголя, физическую активность), ежедневно потребляющих 20 и более процентов калорий из быстрой пищи, уровень жировой ткани в печени значительно выше по сравнению с теми, кто ест меньше фастфуда или не употребляет его совсем. У населения в целом (т.е. даже у тех, кто не имеет диабета и ожирения), наблюдается умеренное накопление жира в печени, когда пятую часть (и больше) их рациона составляет фастфуд.

Если люди едят ежедневно в ресторане быстрого питания, они могут подумать, что не наносят вред своему организму. Но если такой прием пищи составляет не менее одной пятой их ежедневных калорий, они подвергают свою печень риску,

– заявила доктор медицинских наук и первый автор исследования Ани Кардашян.

Результаты исследования также показали, что даже относительно небольшое количество фастфуда с высоким содержанием углеводов и жиров может повредить печени. Добавим, что единственный способ лечения НЖБП – диета.