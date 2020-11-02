Вакцины от COVID-19, которые создали в России и Китае, никогда не будут использоваться на территории Евросоюза. Соглашения о поставках будут заключать только со странами, которые готовы производить препарат на территории ЕС.

Вакцины, разработанные в других странах, могут попасть на европейский рынок только при условии прохождения тщательной процедуры сертификации, сообщил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге, передает Укринформ.

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Но даже при соблюдении всех необходимых условий такие препараты "никогда не станут частью стратегии вакцинации ЕС", которая предусматривает размещение предварительных заказов вакцины на условиях предоплаты.

Какие вакцины закупит ЕС

Представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела (Vivian Loonela) сообщила, что ЕК уже договорилась о предварительный заказ вакцин с шестью западными фармкомпаниями, которые завершают клинические испытания и готовятся к выходу на рынок. Уже достигнуты договоренности с AstraZeneca, Sanofi-GSK и Johnson & Johnson, еще с тремя разработчиками – CureVac, Moderna и BioNTech и Pfizer, – контракты будут заключены в ближайшее время.

Предполагается, что эти компании поставят в Евросоюз около 1,2 миллиарда доз препаратов, причем крупнейшим поставщиком будет AstraZeneca, с которой заключен контракт на 400 миллионов доз. Договор вступил в силу еще 27 августа, ЕК оплатила по нему 336 миллионов евро.

Чиновники подчеркнули, что реальные объемы вакцин могут оказаться меньше, поскольку не все препараты смогут продемонстрировать желаемую эффективность – не менее 70%. Если хотя бы один из препаратов оправдает ожидания до конца этого года, промышленное поставки вакцин на уровне 20 миллионов доз в месяц могут начаться уже в апреле.

Что известно о китайской и российской вакцине

Евросоюз никогда не рассматривал возможность приобретения российской вакцины "Спутник V" из-за сомнений в ее безопасности. Новость о регистрации препарата после I / II фазы клинических испытаний вызвала неоднозначную реакцию в мировом научно-медицинском сообществе.

В Китае ведется разработка пяти видов вакцин против коронавируса: инактивированные (изготавливаются из микроорганизмов), с рекомбинантным белком, аденовирусные, на основе нуклеиновых кислот и живые ослабленные вакцины против гриппа. Громких скандалов вокруг китайских препаратов не было.