Вакцини від COVID-19, які створили в Росії та Китаї, ніколи не будуть використовуватися на території Євросоюзу. Угоди про постачання будуть укладати тільки з країнами, які готові виробляти препарат на території ЄС.

Вакцини, розроблені в інших країнах, можуть потрапити на європейський ринок лише за умови проходження ретельної процедури сертифікації, повідомив представник Єврокомісії Ерік Мамер на брифінгу, передає Укрінформ.

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Але навіть при дотриманні всіх необхідних умов такі препарати "ніколи не стануть частиною стратегії вакцинації ЄС", яка передбачає розміщення попередніх замовлень вакцини на умови передоплати.

Які вакцини закупить ЄС

Представник Єврокомісії Вівіан Лунела (Vivian Loonela) повідомила, що ЄК вже домовилася про попереднє замовлення вакцин з шістьма західними фармкомпаніями, які завершують клінічні випробування і готуються до виходу на ринок. Вже досягнуто домовленостей з AstraZeneca, Sanofi-GSK і Johnson & Johnson, ще з трьома розробниками – CureVac, Moderna і BioNTech і Pfizer, – контракти будуть укладені найближчим часом.

Передбачається, що ці компанії поставлять в Євросоюз близько 1,2 мільярда доз препаратів, причому найбільшим постачальником буде AstraZeneca, з якою укладено контракт на 400 мільйонів доз. Договір набрав чинності ще 27 серпня, ЄК оплатила по ньому 336 мільйонів євро.

Чиновники підкреслили, що реальні обсяги вакцин можуть виявитися меншими, оскільки не всі препарати зможуть продемонструвати бажану ефективність – не менше 70%. Якщо хоча б один з препаратів виправдає очікування до кінця цього року, промислове постачання вакцин на рівні 20 мільйонів доз на місяць можуть початися вже у квітні.

Що відомо про китайську і російську вакцину

Євросоюз ніколи не розглядав можливість придбання російської вакцини "Супутник V" через сумніви в її безпечності. Новина про реєстрацію препарату після I / II фази клінічних випробувань викликала неоднозначну реакцію у світовій науково-медичній спільноті.

У Китаї ведеться розробка п'яти видів вакцин проти коронавірусу: інактивовані (виготовляються з мікроорганізмів), з рекомбінантним білком, аденовірусні, на основі нуклеїнових кислот і живі ослаблені вакцини проти грипу. Гучних скандалів навколо китайських препаратів не було.