18-летняя Бри Блентон попала в больницу в сентябре прошлого года из-за сильной боли в животе. Когда она прибыла в медучреждение, подростку сказали, что у нее отошли воды. А девушка даже не подозревала, что она беременна.

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Отсутствие симптомов беременности

Девушка рассказала, что была в "полном шоке", когда узнала, что рождает ребенка. У нее не было никаких симптомов беременности, и она продолжала свой активный образ жизни – ездила верхом, рыбачила и охотилась, не зная, что ее ждет.

У мамы роженицы возникли подозрения, что ее дочь могла быть беременна несколькими месяцами раньше, когда ее вырвало после тяжелой пищи. Она вынудила дочь сделать тест на беременность, но он оказался отрицательным.

Роды прошли успешно

Я проснулась рано и подумала, что помочилась и меня скрутило от боли. Когда мне сказали, что я беременна и рожаю, я была в полном шоке. Я все время говорила маме: это невозможно,

– рассказала молодая мама.

Бри родила свою маленькую дочь Окли через два часа после обращения в больницу. По словам Блантон, первые четыре часа после родов она находилась в истерике, но затем осознала, что произошло. Сейчас Бри нравится быть мамой Окли, которой четыре месяца.

Что известно о скрытой беременности

Скрытая беременность – это когда женщина не знает, что она беременна. Это происходит, когда методы тестирования не смогли выявить беременность или женщина не замечает симптомы беременности.

По данным исследований, одна из 475 беременностей может быть незамеченной, пока не достигнет 20 недели. А 1 из 2500 беременностей распознаются на еще более поздних сроках.