Что такое сыроедение

Первые признаки сыроедения прослеживаются еще в античных культурах. Однако основателем такой диеты можно считать швейцарского врача Максимилиана Бирхера-Беннера. Он основал санаторий в Цюрихе, где отдыхающих кормили в соответствии с принципами сыроедения, а также прописывали строгий распорядок дня (например, отбой в 21 час), физические упражнения и активную работу в саду.

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Существует несколько видов сыроедения:

всеядное (дозволено даже сырое мясо и рыба);

вегетарианское (допускаются молоко и сырые яйца);

веганское (исключены любые продукты животного происхождения);

мясоядное (употребление растительной пищи сведено к минимуму);

фрукторианство;

монотрофное (допускается употребление только одного продукта растительного происхождения без термической обработки в один прием пищи);

палеосыроедение (имитация рациона древнего человека).

Однако в целом все сыроеды признают только сырые продукты, не прошедшие тепловую обработку. Чаще всего в рацион входят овощи, фрукты, орехи и семена. Нагревать пищу можно до 60 градусов по Цельсию.

Преимущества и недостатки сыроедения

Сторонники сыроедения утверждают, что такая система питания наиболее естественна и полезна для человека: якобы с его помощью можно наладить баланс с природой, похудеть, получить больше энергии и избавиться от токсинов. Впрочем, действительно не менее естественной можно считать мясную диету и приготовление пищи на огне.

Овощи и фрукты действительно хорошо влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы и богаты полезными питательными веществами, например витамин C, который в результате термической обработки разрушается.

Однако пищеварительные ферменты организм производит сам, а поступающие с пищей ферменты разрушаются соляной кислотой желудочного сока. А значит, в большинстве случаев тепловая обработка продуктам не вредит (а в случае мясных продуктов и рыбы даже защищает от пищевого отравления). Например, извлечь антиоксидант ликопин из обработанных помидоров значительно проще, чем из сырых, поскольку его концентрация увеличивается в пять раз.

Более того, при употреблении только сырых продуктов человеческому организму может не хватать витаминов, минералов и антиоксидантов, а именно витаминов D и B12, железа, цинка, селена и двух омега-3 жирных кислот. А похудение с помощью сыроедения нередко достигается путем отказа от ультрапереработанных продуктов типа полуфабрикатов или выпечки, а не перехода на фрукты и овощи. При этом чрезмерное исхудание может привести к аменорее (отсутствию менструаций) у женщин, а это риск фертильности.

Наконец, из-за эволюционной неприспособленности человека к перевариванию целлюлозы большое количество растительной пищи чревато эрозией зубной эмали и нарушениями в работе ЖКТ. Не говоря уже о том, что сама концепция выведения токсинов в результате диеты в медицинском сообществе считается антинаучной.

В целом введение в рацион большого количества овощей и фруктов и сокращение белка (например, при подагре) могут быть полезны. Однако даже не все овощи можно есть сырыми, а в случае с мясом или яйцами риски существенно выше. Кроме того, бесспорно нельзя переводить на сыроедение детей: помимо неблагоприятного для организма недостатка питательных веществ ребенок может столкнуться с социальной изоляцией из-за невозможности питаться, так же как сверстники, что, помимо прочего, увеличивает риск тревоги.