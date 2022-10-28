Что известно о синдроме беспокойных ног

Синдром беспокойных ног (СНН), который также называют болезнью Уиллиса-Экбома, чаще возникает у женщин, чем у мужчин. Люди, страдающие от него, часто не могут точно описать симптомы, поскольку в этом состоянии объективно ничего не болит.

Также на тему: Наука обнаружила гены, вызывающие развитие дислексии

Просто все время хочется двигать ногами (иногда только правой или левой), а когда они в покое возникает неприятное чувство, на грани боли, покалывания и зуда. Причем это навязчивое чувство усиливается ближе к вечеру и ночью, когда организм находится в покое. Иногда люди с СНН испытывают неприятные ощущения в руках, туловище и лице.

Во время сна СНН проявляется непроизвольными подергиваниями ног каждые 15 – 30 секунд, иногда – всю ночь непрерывно. У 15% людей с СНО это состояние становится причиной хронической бессонницы и очень сильно ухудшает качество сна, вызывая дневную сонливость, тревожность, ухудшение концентрации и работоспособности.

Почему возникает синдром беспокойных ног

Более чем в половине случаев СНН возникает без всякого другого неврологического или соматического заболевания. Ученые считают, что это состояние может быть вызвано генетическими причинами, в частности специфические варианты генов были обнаружены в семьях, у которых синдром беспокойных ног проявлялся до 40 лет.

Также существуют убедительные доказательства взаимосвязи этого состояния с дисфункцией базальных ганглиев – контролирующих движения участков мозга.

СНН также могут вызвать:

дефицит железа;

чрезмерное употребление алкоголя, табака и кофеина;

прием некоторых препаратов, в том числе противорвотных, антипсихотических, антигистаминных и антидепрессантов;

беременность;

невропатия;

тяжелые неврологические заболевания, такие как рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, синдром Туррета и т.д.

Как лечат синдром беспокойных ног

К сожалению, сейчас не существует эффективного лекарства, которое избавит вас от синдрома беспокойных ног раз и навсегда. Но, как минимум, можно ослабить или устранить симптомы, а также взять это состояние под контроль. Как правило, врачи в первую очередь рекомендуют проверить уровень железа в крови и в случае необходимости устранить его дефицит, отказаться от алкоголя, курения и кофеина и увеличить продолжительность сна.

Также для облегчения симптомов СНО применяются противосудорожные лекарства и дофаминосодержащие препараты, которые, как правило, предназначаются для пациентов с болезнью Паркинсона. В редких случаях тяжелых проявлений синдрома врач может назначить опиаты.