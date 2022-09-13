Несбалансированная диета

При однообразном рационе вы непременно столкнетесь с разнообразными дефицитами, которые могут проявляться множеством симптомов: от мышечной слабости, судорог, утомляемости, запоров, шелушения кожи, ломкости ногтей, выпадения волос и частных простудных заболеваний до тяжелых состояний, даже.

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Если рацион выражен ограничен: например, человек ест только сосиски с макаронами или пюре, а из овощей предпочитает исключительно томаты или огурцы или совсем не ест овощи и фрукты – это обычно говорит об отсутствии привычки питаться рационально.

Правильное питание

Питание здорового человека все же должно быть сбалансировано:

половину рациона должны составлять овощи, фрукты и ягоды;

четверть – растительные и животные белки: мясо и птица, рыба и морепродукты, кисло-молочные продукты, бобовые, семена и орехи;

четверть – "длинные" углеводы: крупы, цельнозерновой хлеб, хлеб с отрубями, цельнозлаковые макаронные изделия.

Сбалансированное питание включает в себя не менее тридцати, а лучше даже пятидесяти различных цельных продуктов в неделю. Цельные продукты – необработанная и нерафинированная (или минимально обработанная/рафинированная) пища, например цельные зерна, корнеплоды, орехи, овощи или фрукты.

Кстати, красное яблоко и зеленое яблоко считается двумя разными видами. А вот колбаса и сосиски совсем не принадлежат к цельным продуктам, это продукты высокой степени обработки их нельзя есть каждый день.