Общество диктует современному человеку пить с утра кофе, чтобы взбодриться, а вечером – чай, чтобы успокоиться. И если с эффектом кофе все более-менее прозрачно, то чай, оказывается, не так прост. Он может и успокаивать, и бодрить, а кто-то даже пьянеет от пуэра.

Также на тему Сердце колотится, трясет и страшно: что делать если выпили много кофе

Как чай влияю на умственные способности

Полифенолы: флавонолы, теафлавины и катехины. Особенно ученых интересует в контексте чая катехин EGCG. В одном исследовании с использованием ЭЭГ испытуемых разделили на две группы. Участники первой группы пили чай с EGCG, другой группе дали похожее на вкус и цвет плацебо.

После чаепития этим людям надели на головы шапочки с электродами и попросили выполнять задания. На электроэнцефалограмме ученые увидели в "чайной" группе рост альфа-, бета- и тета-активности, по сравнению с группой плацебо, – эти волны мозга показывают спокойное и одновременно сосредоточенное состояние. Спокойствие и снижение уровня стресса заметили и сами испытуемые.

Теанин. L-теанин способен проходить через гематоэнцефалический барьер – то есть попадать в мозг через кровоток. Проникая в мозг, он способен влиять на центральную систему управления стрессом – гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему. Там он нажимает на нужные "рычаги" и снижает уровень гормона кортизола и реакцию на стресс.

Причем ученые считают, что L-теанин способен "успокаивать" мозг выборочно – только его участки, которые не нужны для выполнения текущей задачи. Так мы можем сконцентрироваться на том, что важно, и меньше обращать внимание на "шум", не относящийся к задаче.

Кофеин. Исследования показывают, что теанин в сочетании с кофеином может на время улучшать эффективность нашей рабочей памяти и скорость реакции. Правда, пока неизвестно, как кофеин взаимодействует с катехином EGCG, о котором мы говорили выше.

Влияние чая на риск деменции

Замашки у чая серьезные: отдельные исследования приходят к выводу, что регулярное потребление чая может защитить нас от деменции.

Одно из таких исследований сравнило пожилых людей, которые регулярно пили чай, с теми, кто не пил. Те, кто выпивал хотя бы одну чашку чая в неделю, лучше справились с задачами на рабочую память и обработку информации.

Правда, употребление чая, его количество и концентрация никак не контролировались – поэтому и к выводам мы относились бы скептически. Кстати, употребление кофе таких эффектов не показало. Возможное объяснение таких "волшебных" эффектов чая – нейропротекторные, то есть защитные свойства знакомых нам катехина и теанина. Теоретически катехин EGCG поддерживает здоровье кровеносных сосудов мозга, а L-теанин может способствовать его пластичности.