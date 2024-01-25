Острый бронхит чаще всего вызывают те же вирусы, которые являются причиной гриппа и простуды. Они передаются по воздуху, когда люди кашляют, или с помощью прикосновений.
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Например, когда человек кашляет в кулак, потом жмет кому-то руку, а потом этот человек касается глаз, носа или рта. Табачный дым, пыль и различные пары также могут быть причиной бронхита. Реже заболевание вызвано бактериальной инфекцией.
Острый бронхит проходит приблизительно через три недели. Если бронхит длится дольше трех месяцев и случается по меньшей мере два года подряд – это хронический бронхит.
Симптомы бронхита
Основной симптом острого бронхита – кашель, в том числе с мокротой: прозрачного или желто-зеленого цвета. Кашель продолжается несколько недель, даже после того, как исчезают другие симптомы. Они могут включать:
- боль в горле;
- заложенность носа или насморк;
- головная боль;
- слабость;
- боль в груди;
- мышечные боли;
- небольшое повышение температуры.
Высокая температура редко встречается во время бронхита и может быть признаком другого заболевания, например, гриппа или пневмонии.
Как лечить бронхит
Острый бронхит проходит самостоятельно через несколько дней (остается лишь кашель). Все лечение направлено на облегчение симптомов заболевания:
- нужно пить много жидкости и отдыхать;
- облегчить боль – головную или в горле – можно обезболивающими, например, ибупрофеном или парацетамолом.
Не стоит использовать противокашлевые препараты, потому что они не имеют достаточных доказательств эффективности. Кроме того, кашель помогает очистить легкие от мокроты.
Антибиотики в основном не нужны, потому что они помогают только при бактериальной инфекции, а бронхит, как правило, вирусное заболевание.
Когда стоит обратиться к врачу
- кашель длится дольше трех недель;
- высокая температура более трех дней;
- кашель с кровью;
- трудно дышать;
- у вас заболевания сердца или легких, такие как астма, сердечная недостаточность, эмфизема;
- симптомы ослабли, а потом снова усилились.
У людей старше 75 лет не всегда возникают симптомы, которые могут свидетельствовать о тяжелых заболеваниях, например, повышенная температура. Поэтому, если вы старше 75 лет и у вас длительный кашель, обратитесь к врачу.