У людей, страдающих от воспаления десен и пародонтита, повышенный риск некоторых раковых заболеваний

Ученые из Школы общественного здравоохранения Т.Х. Чана Гарвардского университета обнаружили, что воспаление в десне связано с увеличением рисков развития рака пищевода и рака желудка. Кроме того, этот риск оказался выше у людей с потерей зубов, пишет Gut.

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Новое исследование охватило десятилетия наблюдений. Ученые провели анализ данных, полученных в "Исследовании здоровья медсестер" (1992-2014) и "Надзорное исследование здоровья медицинских работников" (1988-2016). Всего было проанализировано данные примерно 150 тысяч участников.

Болезни десен и рак

Оказалось, что воспаление в десне связано с увеличением риска рака пищевода на 42%, рака желудка – на 52%. Потеря не меньше двух зубов говорила о росте риска рака желудка и рака пищевода на 52% и 43%.

Почему они связаны

Авторы считают, что связь болезней десен и опухолей органов пищеварения может быть обусловлена ​​микробиотой полости рта. Ранее исследованиями было показано, что бактерии, которые вызывают воспаление десен, обнаруживают в тканях рака пищевода. Кроме того, плохая гигиена полости рта может быть связана с выработкой эндогенных нитрозаминов – канцерогенов, которые могут вызвать рак желудка.

Эти данные, считают ученые, подчеркивают важность микробиома полости рта для здоровья человека. Кроме того, поражение десен можно считать биомаркером риска определенных видов рака.