У людей, які страждають від запалення ясен і пародонтиту, підвищений ризик деяких ракових захворювань

Вчені зі Школи громадської охорони здоров'я Т.Х. Чана Гарвардського університету виявили, що запалення в яснах пов'язано зі збільшенням ризиків розвитку раку стравоходу і раку шлунку. Крім того, цей ризик виявився вище у людей з втратою зубів, пише Gut.

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Нове дослідження охопило десятиліття спостережень. Вчені провели аналіз даних, які були отримані в "Дослідженні здоров'я медсестер" (1992-2014) і "Наглядове дослідження здоров'я медичних працівників" (1988-2016). Всього було проаналізовано дані приблизно про 150 тисяч учасників.

Хвороби ясен та рак

Виявилося, що запалення в яснах пов'язано зі збільшенням ризику раку стравоходу на 42%, раку шлунка – на 52%. Втрата не менше двох зубів говорила про зростання ризику раку шлунка і раку стравоходу на 52% і 43%.

Чому вони пов'язані

Автори вважають, що зв'язок хвороб ясен і пухлин органів травлення може бути обумовлена ​​мікробіотою порожнини рота. Раніше дослідженнями було показано, що бактерії, які викликають запалення ясен, виявляють в тканинах раку стравоходу. Крім того, погана гігієна порожнини рота може бути пов'язана з виробленням ендогенних нітрозамінів – канцерогенів, які можуть викликати рак шлунку.

Ці дані, вважають вчені, підкреслюють важливість мікробіома порожнини рота для здоров'я людини. Крім того, ураження ясен можна вважати біомаркером ризику певних видів раку.