Вакцину для пчел разработала американская биотехнологическая компания в сотрудничестве с австрийскими учеными. Однако препарат еще проходит регулятивную проверку.

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Как работает вакцина и от чего она может защитить

Разработчики отметили, что препарат призван защищать насекомых от американского гнильца. Это инфекционная болезнь, в ходе которой личинка молодняка превращается в гнилую массу.

Интересно, если у пчеловодов возникли подозрения на гнилец, эксперты советовали обрабатывать рой антибиотиками. Однако, по заявлениям создателей вакцины, препарат поможет избежать инфекции.

Вакцина представляет собой ослабленную бактерию. Попадая в организм пчелиной матки, препарат запускает выработку специфического иммунитета для личинок, которых она родит.

Ученые уверяют, что фрагменты "мертвой" бактерии попадают в пчелиную матку один раз с едой. Мол, этого достаточно, чтобы вызвать иммунную реакцию.

Мы смогли добиться, чтобы личинки были значительно более устойчивыми к гнильцу после того, как их матка была вакцинирована, чем потомство контрольной матки, получавшей плацебо. Такое лечение открывает новые перспективы борьбы с серьезными заболеваниями насекомых,

– подчеркнули разработчики вакцины.

Исследователи анонсировали, что вакцина должна быть доступна потребителям в США и Европе с 2023 года.

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