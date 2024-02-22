Большинство людей имеют господствующую руку – и, которой проще и удобнее выполнять некоторые действия, например писать, печатать или бросать мяч. Это обусловлено работой мозга и развитием полушарий. Правое полушарие отвечает за работу левой половины тела, а левое полушарие – за работу правой.

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Левшей на планете меньше – в среднем 10 – 12% от общей популяции. В этой группе чаще встречаются люди, которые способны менять ведущую руку в зависимости от задачи.

Что такое амбидекстрия

Амбидекстрия – способность с одинаковой легкостью пользоваться как правой, так и левой рукой. Она может быть врожденной – в этом случае амбидекстрия проявляется в детском возрасте и означает, что изначально оба полушария мозга у ребенка работают одинаково.

Обрести такую способность путем обучения и тренировок тоже можно. В некоторых сферах деятельности приобретенная амбидекстрия будет полезной, например, во врачебной хирургической практике или любой другой работе, которая требует точности и ловкости владения инструментами.

Амбидекстрия и интеллект

Результаты исследования говорят о том, что показатели теста IQ у детей с амбидекстрией были немного ниже, чем у левшей и правшей. Особенно в заданиях, которые демонстрируют способности к арифметике и показатели памяти. Объяснить, почему так происходит, трудно. Вероятно, причина заключается в особенностях передачи сигналов между двумя полушариями.

Все это лишь статистические данные, чтобы подтвердить их или опровергнуть окончательно, нужно провести дополнительные исследования. Не стоит опираться на них в выборе любимого занятия или профессии.

Амбидекстрия и СДВГ

Есть данные, которые говорят о том, что у детей, которые используют разные руки для различных задач, вдвое чаще возникают трудности с речью и успеваемостью в обучении, а у подростков выше риск развития синдрома гиперактивности и дефицита внимания (СДВГ).

В чем польза

Мы нашли очень мало научных данных, которые бы проверенно говорили о пользе приобретенной амбидекстрии. Однако положительные последствия в способности менять ведущую руку могут быть. Например, эта способность окажется очень кстати при получении травмы ведущей руки.