Ранее исследования также указывали, что потребление алкоголя хотя и может ускорить процесс засыпания, но негативно влияет на качество сна. Однако влияние алкоголя на структуру ночного отдыха до сих пор остается недостаточно изученным. Например, вопрос о "накопительном эффекте" употребления алкоголя в течение нескольких ночей подряд оставался открытым.

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Новое исследование сна

Для исследования этого вопроса ученые во главе с профессоромМэри Карскадонпровели эксперимент с 30 взрослыми (15 мужчинами и 15 женщинами) в возрасте от 31 до 47 лет. Участники проводили три ночи в сонной лаборатории спя 8 часов каждую ночь, тогда как ученые отслеживали активность их мозга.

Эксперимент повторялся дважды каждому участнику (с перерывом в три дня) но с разными напитками. За 45 минут до сна участникам подавали либо безалкогольный, либо алкогольный коктейль.

Алкоголь отрицательно влияет на сон

В результате обработки данных обнаружили, что алкоголь уменьшает фазу быстрого сна (фаза быстрых движений глаз REM-фаза) и увеличивает продолжительность медленного сна (Slow-wave sleep). Организм не адаптировался к воздействию алкоголя, изменения оставались такими же при повторном употреблении.

Стоит отметить, что несмотря на то, что участники эксперимента могли быстрее засыпать после употребления алкоголя, качество их сна ухудшалось.

Ведь именно во время REM-фазы занимающий 25-30% от сна человек видит насыщенные сновидения, формируются ключевые когнитивные навыки, мозг обрабатывает пережитые эмоции и упорядочивает информацию. Кроме того, фаза быстрых движений глаз активирует центральную нервную систему и помогает подготовиться к пробуждению.

Также недавно большая международная команда врачей и медицинских ученых нашла доказательства свидетельствующие о том, что люди, которые перестают употреблять алкогольные напитки, могутснизить риск развития некоторых видов рака.