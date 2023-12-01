Двойня в 70 лет

Сафина Намуквайя родила девочку и мальчика 29 ноября путем кесарева сечения, сообщает Международный женский госпиталь и Центр фертильности в Кампале. Медики в больнице сказали, что у матери и двух детей все хорошо.

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Эта история не только о медицинском успехе; это о силе и стойкости человеческого духа,

– отметили в больнице.

Сафина Намуквая стала самой старой женщиной, родившей ребенка в Африке. Она забеременела после процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

В 2020 году женщина родила своего первого ребенка. Но, по словам женщины, ее муж такое пополнение воспринял отрицательно и пока не навещал жену.

Что нужно знать об ЭКО

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) – это серия процедур, используемых для помощи в зачатии ребенка, улучшения фертильности или предотвращения генетических проблем.

Во время ЭКО зрелые яйцеклетки извлекают из яичников и оплодотворяют спермой в лаборатории. После этого оплодотворенную яйцеклетку (эмбрион) переносят в полость матки. Один полный цикл ЭКО занимает около трех недель. Иногда эти шаги разбиты на несколько частей, поэтому процесс может занять больше времени.

ЭКО считается наиболее эффективной формой вспомогательных репродуктивных технологий. Процедуру могут выполнить с использованием собственных яйцеклеток и спермы пара или для ЭКО могут принимать яйцеклетки, сперму или эмбрионы от донора.