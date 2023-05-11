Виривають навіть розетки зі стін: окупанти грабують лікарню в Голій Пристані

Російські загарбники продовжують мародерити на тимчасово окупованих територіях України, грабуючи навіть лікарні. З медзакладу у Голій Пристані росіяни вивозять меблі, обладнання та техніку.

Про це розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, у тимчасово захопленій Голій Пристані окупанти грабують лікарню, вивозячи з неї усі меблі та техніку.

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В ОВА повідомили, що з медзакладу вивозять все: меблі, обладнання та техніку.

"Армія мародерів вириває навіть розетки зі стін", – додав Прокудін.

Окупанти не вперше грабують медичне обладнання