Виривають навіть розетки зі стін: окупанти грабують лікарню в Голій Пристані
11 травня 2023, 18:43Читать новость на русском
Джерело:Херсонська ОВА
Російські загарбники продовжують мародерити на тимчасово окупованих територіях України, грабуючи навіть лікарні. З медзакладу у Голій Пристані росіяни вивозять меблі, обладнання та техніку.
Про це розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, у тимчасово захопленій Голій Пристані окупанти грабують лікарню, вивозячи з неї усі меблі та техніку.
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В ОВА повідомили, що з медзакладу вивозять все: меблі, обладнання та техніку.
"Армія мародерів вириває навіть розетки зі стін", – додав Прокудін.
Окупанти не вперше грабують медичне обладнання
- Такі дії окупантів ймовірно пов'язані із очікуванням українського контрнаступу. Адже попередньо вони оголосили так звану "евакуацію" з окупованих прифронтових районів Херсонщини та Запоріжжя.
- До слова, під приводом "евакуації" з Енергодара, міста-сателіта Запорізької АЕС, росіяни теє вивезли все медичне обладнання.
- Не дивно, адже росіяни з першого дня війни грабують майно українців: як на побутовому рівні, так і на рівні підприємств, медзакладів.
- Замість того, аби займатись розвитком своєї країни, вони їдуть грабувати сусідів.