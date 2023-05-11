Об этом рассказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, во временно захваченной Голой Пристани оккупанты грабят больницу, вывозя из нее всю мебель и технику.

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В ОВА сообщили, что из медучреждения вывозят все: мебель, оборудование и технику.

"Армия мародеров вырывает даже розетки из стен", – добавил Прокудин.

Оккупанты не впервые грабят медицинское оборудование