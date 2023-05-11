Об этом рассказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, во временно захваченной Голой Пристани оккупанты грабят больницу, вывозя из нее всю мебель и технику.
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В ОВА сообщили, что из медучреждения вывозят все: мебель, оборудование и технику.
"Армия мародеров вырывает даже розетки из стен", – добавил Прокудин.
Оккупанты не впервые грабят медицинское оборудование
- Такие действия окупантов вероятно связаны с ожиданием украинского контрнаступления. Ведь предварительно они объявили так называемую "эвакуацию" из оккупированных прифронтовых районов Херсона и Запорожья.
- К слову, под предлогом "эвакуации" из Энергодара, города-сателлита Запорожской АЭС, россияне тоже вывезли все медицинское оборудование.
- Неудивительно, ведь россияне с первого дня войны грабят имущество украинцев: как на бытовом уровне, так и на уровне предприятий, медучреждений.
- Вместо того чтобы заниматься развитием своей страны, они едут грабить соседей.