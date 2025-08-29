Як повідомляє російські пропагандисти, наразі відомо про двох хворих. Обидва пацієнти – чоловіки, які повернулися до Росії після відпочинку на Шрі-Ланці, пише 24 Канал.

Також на тему Інфаркт міокарда може бути інфекційним захворюванням: проривне відкриття

Перші випадки в Росії

Спочатку лікарі підозрювали у них лихоманку Денге, однак додаткові аналізи дозволили встановити, що йдеться саме про вірус чікунгунья. Російська влада заявила, що ризику масового поширення цього захворювання на території країни наразі немає.

Відомо, що захворіли 28-річний Євген і 37-річний Олександр. Вони відпочивали на Шрі-Ланці з 17 серпня, а перші симптоми – серед яких були лихоманка, біль у суглобах та висипання на шкірі – з’явилися вже після повернення додому 26 серпня. Нині обидва пацієнти проходять лікування у Раменській лікарні, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.

Що відомо про вірус чікунгунья?

Чікунгунья – це вірусне захворювання, яке передається людині через укуси інфікованих комарів. Хвороба була вперше виявлена у Танзанії в 1952 році й зараз поширена в тропічних і субтропічних регіонах Африки, Азії, а також деяких частинах Америки та Карибського басейну.

Після укусу інфікованого комара симптоми проявляються через 2 – 12 днів. Захворювання починається гостро, з різким підвищенням температури, сильними болями у суглобах, які найчастіше вражають кисті, стопи, коліна і можуть тривати від декількох днів до місяців, а іноді й довше.

Часто больовий синдром супроводжується головним болем, болем у м’язах, слабкістю та висипаннями на шкірі. Хоча чікунгунья рідко закінчується смертю, вона може суттєво знизити якість життя, особливо у літніх людей і тих, хто має хронічні хвороби.

Діагноз встановлюють на основі характерної клінічної картини та результатів лабораторного аналізу крові. Специфічного лікування та вакцини від чікунгуньї наразі не існує. Основні заходи – це симптоматична терапія: приймання протизапальних і жарознижувальних препаратів, відпочинок, рясне пиття.

Єдино ефективним методом профілактики залишається захист від укусів комарів: застосування репелентів, носіння закритого одягу, сіток на вікнах і усунення місць, де можуть розмножуватися комахи. Якщо після подорожі до ендемічних регіонів у вас виникли подібні симптоми, варто звернутися до лікаря.

Варто зазначити, що у травні 2025 року на Шрі-Ланці зафіксували спалах цього захворювання, а у серпні через чікунгунью на півдні Китаю було введено карантинні обмеження – з червня там зареєстровано понад 10 тисяч нових випадків.