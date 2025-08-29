Как сообщает российские пропагандисты, пока известно о двух больных. Оба пациента – мужчины, которые вернулись в Россию после отдыха на Шри-Ланке, пишет 24 Канал.

Первые случаи в России

Сначала врачи подозревали у них лихорадку Денге, однако дополнительные анализы позволили установить, что речь идет именно о вирусе чикунгунья. Российские власти заявили, что риска массового распространения этого заболевания на территории страны пока нет.

Известно, что заболели 28-летний Евгений и 37-летний Александр. Они отдыхали на Шри-Ланке с 17 августа, а первые симптомы – среди которых были лихорадка, боль в суставах и высыпания на коже – появились уже после возвращения домой 26 августа. Сейчас оба пациента проходят лечение в Раменской больнице, их состояние оценивают как средней тяжести.

Что известно о вирусе чикунгунья?

Чикунгунья – это вирусное заболевание, которое передается человеку через укусы инфицированных комаров. Болезнь была впервые обнаружена в Танзании в 1952 году и сейчас распространена в тропических и субтропических регионах Африки, Азии, а также некоторых частях Америки и Карибского бассейна.

После укуса инфицированного комара симптомы проявляются через 2 – 12 дней. Заболевание начинается остро, с резким повышением температуры, сильными болями в суставах, которые чаще всего поражают кисти, стопы, колени и могут длиться от нескольких дней до месяцев, а иногда и дольше.

Часто болевой синдром сопровождается головной болью, болью в мышцах, слабостью и высыпаниями на коже. Хотя чикунгунья редко заканчивается смертью, она может существенно снизить качество жизни, особенно у пожилых людей и тех, кто имеет хронические болезни.

Диагноз устанавливают на основе характерной клинической картины и результатов лабораторного анализа крови. Специфического лечения и вакцины от чикунгуньи пока не существует. Основные меры – это симптоматическая терапия: прием противовоспалительных и жаропонижающих препаратов, отдых, обильное питье.

Единственно эффективным методом профилактики остается защита от укусов комаров: применение репеллентов, ношение закрытой одежды, сеток на окнах и устранение мест, где могут размножаться насекомые. Если после путешествия в эндемичные регионы у вас возникли подобные симптомы, стоит обратиться к врачу.

Стоит отметить, что в мае 2025 года на Шри-Ланке зафиксировали вспышку этого заболевания, а в августе из-за чикунгунью на юге Китая были введены карантинные ограничения – с июня там зарегистрировано более 10 тысяч новых случаев.