Росіяни брешуть, що в Харкові закрили лікарню для цивільних, щоб лікувати польських військових

Російські пропагандистські ресурси повідомляли, мовляв, Харківську міську лікарню №3 закрили для цивільних, а у медзакладі лікуються лише польські військові.

У мережі поширюють скриншот листування, у якому лікар Харківської міської лікарні №3 повідомляє, нібито у хірургічному відділенні надають меддопомогу пораненим іноземним військовим, зокрема полякам. Автори допису вказують, нібито територія ізольована для цивільних пацієнтів.

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Скриншот допису

Що відбувається в лікарні

На фейковість інформації вказують кілька моментів. По-перше, немає доказів, що людина, яка повідомила про нібито іноземних найманців у Харківській лікарні №3, насправді є лікарем. Адже на скриншоті або у дописі не вказане ім’я або інші ознаки, що це лікар вказаного медзакладу.

Автори фейку могли самі створити це листування з ким завгодно, тож скриншоти нічого не доводять. По-друге, у зазначеній лікарні немає хірургічного відділення, лише хірургічний кабінет. Тобто пацієнтів лікують амбулаторно у кабінеті, можливостей для госпіталізації немає.

Також інформація, нібито лікарня не приймає цивільних пацієнтів, неправдива. Адже ми зателефонували за вказаними на сайті номерами. У колцентрі та в реєстратурі нам повідомили, що прийом пацієнтів не припиняли. Також запис до лікаря доступний на сайті Helsi.me.

Окрім цього, ми звернулись за коментарем до адміністрації Харківської міської лікарні №3. У медзакладі повідомили, що інформація про лікування польських або військових інших національностей не відповідає дійсності.



Відповідь адміністрації Харківської міської лікарні №3 на запит

"Також повідомляємо, що станом на сьогодні в стаціонарних відділеннях лікарні (терапевтичне та неврологічне) отримують лікування виключно цивільні хворі", – заявили в адміністрації лікарні.