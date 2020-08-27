У Раді національної безпеки і оборони України попередили, що вже до 25 жовтня загальна кількість інфікованих коронавірусом в країні може становити 360 тисяч.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що 25 жовтня в Україні може бути зареєстровано 360 тисяч хворих на COVID-19, повідомляє пресслужба Ради національної безпеки і оборони.

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До таких висновків у Раді прийшли після результатів моніторингу, проведеного за допомогою програмно-апаратного комплексу "СОТА". Якщо громадяни не дотримуватимуться карантину, то можна спрогнозувати суттєве зростання кількості нових випадків інфікування.

Також у РНБО вважають, що серйозно ускладнити епідеміологічну ситуацію можуть початок навчального року та проведення місцевих виборів. Це два додаткових фактори, які можуть негативно вплинути на поширення COVID-19.

Станом на 25 жовтня, за песимістичним сценарієм, ми будемо мати 360 тисяч випадків зараження, і ми повинні бути до цього готові,

– заявив Данілов.

Секретар РНБО підкреслив, що до початку навчального року і початку виборчого процесу потрібно організувати моніторинг динаміки соціальних контактів хворих коронавірусом в період з 29 серпня до 10 вересня.

Ситуація з коронавірусом в Україні

Зазначимо, що в Україні від 4 серпня добова кількість хворих перевищує тисячу, а з 20 по 22 серпня в країні реєстрували понад 2 тисячі хворих за день. Зокрема, 22 серпня зареєстрували рекордну кількість хворих – 2 328. В Офісі Президента прогнозували, що якщо в Україні щодня почнуть фіксувати понад 2 тисячі випадків зараження коронавірусом, то добова кількість смертей внаслідок інфекції збільшиться до 40–50.

Сьогодні, 27 серпня, в Україні було зареєстровано найбільшу добову кількість смертей внаслідок COVID-19 від початку пандемії – 49. Впродовж останньої доби коронавірус діагностували 1 974 громадянам.