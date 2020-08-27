В Совете национальной безопасности и обороны Украины предупредили, что уже до 25 октября общее количество инфицированных коронавирусом в стране может составлять 360 тысяч.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что 25 октября в Украине может быть зарегистрировано 360 тысяч больных COVID-19, сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.

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К таким выводам в Раде пришли после результатов мониторинга, проведенного с помощью программно-аппаратного комплекса "СОТА". Если граждане не будут придерживаться карантина, то можно спрогнозировать существенный рост количества новых случаев инфицирования.

Также в СНБО считают, что серьезно осложнить эпидемиологическую ситуацию может начало учебного года и проведение местных выборов. Это два дополнительных фактора, которые могут негативно повлиять на распространение COVID-19.

По состоянию на 25 октября, по пессимистическому сценарию, мы будем иметь 360 тысяч случаев заражения, и мы должны быть к этому готовы,

– заявил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что к началу учебного года и началу избирательного процесса нужно организовать мониторинг динамики социальных контактов больных коронавирусом в период с 29 августа по 10 сентября.

Ситуация с коронавируса в Украине

Отметим, что в Украине от 4 августа суточное количество заболевших превышает тысячу, а с 20 по 22 августа в стране регистрировали более 2 тысяч больных в день. В частности, 22 августа зарегистрировали рекордное количество больных – 2 328. В Офисе Президента прогнозировали, что если в Украине ежедневно начнут фиксировать более 2 тысяч случаев заражения коронавирусом, то суточное количество смертей в результате инфекции увеличится до 40-50.

Сегодня, 27 августа, в Украине было зарегистрировано наибольшее суточное количество смертей в результате COVID-19 от начала пандемии – 49. В течение последних суток коронавирус диагностировали 1974 гражданам.