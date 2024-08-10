У Рівному 10-річній дитині видалили 15-сантиметрову кісту: операція тривала 6 годин

Рівненські хірурги разом з колегами з НДСЛ Охматдит успішно прооперували 10-річного хлопчика, в якого виявили небезпечну 15-сантиметрову кісту біля стравоходу.

Операція була складна та тривала близько 6 годин. В пресслужбі Рівненської обласної лікарні розповіли деталі.

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Кіста заднього середостіння

Медики уточнили, що кіста була розташована у верхніх відділах заднього середостіння. Це утворення в ділянці грудної клітки між хребтом і органами грудної порожнини, яке може тиснути на важливі органи – серце, легені, стравохід, що призводить до порушення їхніх функцій.



Кіста була розташована біля стравоходу / Фото Рівненської обласної лікарні

Кісти травного тракту в задньому середостінні небезпечні також і тим, що здатні з'єднуватися зі стравоходом, утворюючи свищ. І, якщо не лікувати, це спричиняє серйозні ускладнення.

Торакоскопічна операція

Хірурги провели втручання малоінвазивним методом – торакоскопічно. Це дозволило мінімізувати травмування тканин і прискорити реабілітацію хлопчика.

Окрім операції, дитина отримала повний комплекс до – та післяопераційного лікування.



Втручання було успішним, кісту вдалось видалити / Фото Рівненської обласної лікарні

Хірурги повідомили, що операція пройшла успішно. Наразі 10-річного пацієнта виписали додому.