Операция была сложная и длилась около 6 часов. В пресс-службе Ровенской областной больницы рассказали детали.

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Киста заднего средостения

Медики уточнили, что киста была расположена в верхних отделах заднего средостения. Это образование в области грудной клетки между позвоночником и органами грудной полости, которое может давить на важные органы – сердце, легкие, пищевод, что приводит к нарушению их функций.



Киста была расположена возле пищевода / Фото Ровенской областной больницы

Кисты пищеварительного тракта в заднем средостении опасны также и тем, что способны соединяться с пищеводом, образуя свищ. И, если не лечить, это вызывает серьезные осложнения.

Торакоскопическая операция

Хирурги провели вмешательство малоинвазивным методом – торакоскопически. Это позволило минимизировать травмирование тканей и ускорить реабилитацию мальчика.

Кроме операции, ребенок получил полный комплекс до – и послеоперационного лечения.



Вмешательство было успешным, кисту удалось удалить / Фото Ровенской областной больницы

Хирурги сообщили, что операция прошла успешно. Сейчас 10-летнего пациента выписали домой.