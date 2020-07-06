Вісім працівників Рівненського обласного лабораторного центру захворіли на коронавірус. Усі інфіковані епідеміологи мали легку форму захворювання, виражених симптомів COVID-19 вони не мали.

Про це повідомили у Рівненській обласній державній адміністрації.

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В ОДА зазначили, що попри те, що працівники центру, як ніхто інший, розуміють і знають, як поводитись в умовах перенавантаженої епідситуації, вісім працівників інфікувалися SARS-CoV-2.

Працівники Рівненського обласного лабораторного центру контролюють епідситуацію в області, вони працюють у зоні підвищеного вірусного навантаження, тому рівень захворюваності в таких умовах праці може бути підвищений,

– йдеться в повідомленні.

Що відомо про ситуацію з COVID-19 в Рівному

У Рівненській області зафіксували 4 190 випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Область входить в п'ятірку регіонів з найвищим показником хворих.

Станом на 6 липня у регіоні внаслідок COVID-19 померли 77 хворих, натомість одужали 2 079 мешканців області.

Втім керівництво області запевнило, що за останній тиждень з'явилась позитивна динаміка зі зниження захворюваності на COVID-19. Зокрема, відсоток виявлення випадків інфікування COVID-19 складає 16,62%, а завантаженість ліжок – 38,5 % (при граничному показнику <50).

Наразі в області не вводять додаткові карантинні обмежування, а посилили контроль за дотриманням чинних.