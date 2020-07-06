Восемь работников Ровненского областного лабораторного центра заболели коронавирусом. Все инфицированные эпидемиологи имели легкую форму заболевания, выраженных симптомов COVID-19 у них не было.

Об этом сообщили в Ровненской областной государственной администрации.

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В ОГА отметили, что несмотря на то, что работники центра, как никто другой, понимают и знают, как вести себя в условиях перегрузок эпидситуации, восемь работников заразились SARS-CoV-2.

Работники Ровненского областного лабораторного центра контролируют эпидситуацию в области, они работают в зоне повышенной вирусной нагрузки, поэтому уровень заболеваемости в таких условиях труда может быть повышен,

– говорится в сообщении.

Что известно о ситуации с COVID-19 в Ровно

В Ровненской области зафиксировали 4 190 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Область входит в пятерку регионов с самым высоким показателем больных.

По состоянию на 6 июля в регионе в результате COVID-19 умерли 77 больных, тогда как выздоровели 2079 жителей области.

Впрочем руководство области заверило, что за последнюю неделю появилась положительная динамика по снижению заболеваемости COVID-19. В частности, процент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет 16,62%, а загруженность коек – 38,5% (при предельном показателе <50).

Сейчас в области не вводят дополнительные карантинные ограничения, а усилили контроль за соблюдением действующих.