Станом на 27 липня від коронавірусу лікують 13 працівників Рівненської АЕС. На жаль, 1 з працівників помер від ускладнень, спричинених хворобою.

За минулу добу на станції виявили 4 нові випадки зараження коронавірусом, повідомляє пресслужба РАЕС.

До теми Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених

Наразі триває епідемічне розслідування. Усі встановлені контактні особи інфікованих перебувають на самоізоляції – за їхнім станом здоров'я пильнують сімейні лікарі.

Натомість від початку поширення коронавірусної інфекції на станції одужав вже 41 працівник. У пресслужбі зазначили, що кількість звернень робітників станції до лікарні перебуває на низькому рівні.

Зазначається, що 325 працівників атомної електростанції перевели на віддалену роботу, а ще 1671 людина перебуває у відпустці.

Станом на 27 липня у Рівненській області зареєстровано 5 734 випадки зараження коронавірусом. З них 455 дітей та 592 медпрацівники.

Від початку пандемії в регіоні померли 92 пацієнтів з COVID-19. Натомість 4 387 хворих вже одужали.