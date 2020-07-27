По состоянию на 27 июля от коронавируса лечат 13 работников Ровненской АЭС. К сожалению, 1 из работников умер от осложнений, вызванных болезнью.

За минувшие сутки на станции обнаружили 4 новых случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба РАЭС.

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Сейчас продолжается эпидемическое расследование. Все установленные контактные лица инфицированных находятся на самоизоляции – за их состоянием здоровья следят семейные врачи.

Между тем с начала распространения коронавирусной инфекции на станции выздоровел уже 41 работник. В пресс-службе отметили, что количество обращений рабочих станции в больницу находится на низком уровне.

Отмечается, что 325 работников атомной электростанции перевели на удаленную работу, а еще 1 671 человек находится в отпуске.

По состоянию на 27 июля в Ровненской области зарегистрированы 5 734 случая заражения коронавирусом. Из них 455 детей и 592 медработника.

С начала пандемии в регионе умерли 92 пациента с COVID-19. 4 387 больных уже выздоровели.