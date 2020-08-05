Виявляється, показники артеріального тиску можуть сильно відрізнятися при вимірюванні на різних частинах тіла.

Нові дані були опубліковані в журналі Scientific Reports.

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Артеріальний тиск вимірюють практично одним методом вже понад сто років. Добре відомо, що цей показник може сильно відрізнятися в одного і того ж людини в різний час. Проте, заведено вважати, що при вимірюванні тиску на різних частинах тіла одного пацієнта різниця його показників буде невелика.

Як проходило дослідження

У дослідженні брали участь 80 осіб у віці близько 53 років. Це були пацієнти відділення інтенсивної терапії, які проходили лікування з приводу інсульту, пухлин мозку і різних неврологічних патологій.

Вимірювання тиску проводилися спочатку на плечах, а потім на передпліччях – одночасно з обох сторін. Крім цього, у 29 пацієнтів у великих судинах постійно стояли сенсори для інвазивного вимірювання тиску.

Різниця артеріального тиску в різних частинах тіла

Середня різниця в систолічному (верхньому) артеріальному тиску з різних сторін виявилася 8 міліметрів ртутного стовпчика (мм рт. ст.) для плечей і 13 – для передпліч. Аналогічні показники для діастолічного (нижнього) тиску була 5 і 6. Вчені вказали, що в ряді випадків різниця досягала 15 мм рт. ст.

У деяких пацієнтів різниця між показниками артеріального тиску при вимірюванні на різних ділянках могла складати 40 мм рт. ст., пишуть вчені. Така різниця може істотно впливати на те, яке лікування отримує пацієнт.

Чому така різниця

Серед можливих причин таких "стрибків" в тиску вчені називають позу пацієнта, анатомічні особливості, вплив наявних захворювань. Можливо, дослідження цієї проблеми приведуть до нового протоколу вимірювання артеріального тиску.