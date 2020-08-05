Оказывается, показатели артериального давления могут сильно отличаться при измерении на разных частях тела.

Новые данные были опубликованы в журнале Scientific Reports.

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Артериальное давление измеряют практически одним методом уже более ста лет. Хорошо известно, что этот показатель может сильно отличаться у одного и того же человека в разное время. Однако, принято считать, что при измерении давления на разных частях тела одного пациента разница его показателей будет небольшая.

Как проходило исследование

В исследовании принимали участие 80 человек в возрасте около 53 лет. Это были пациенты отделения интенсивной терапии, которые проходили лечение по поводу инсульта, опухолей мозга и различных неврологических патологий.

Измерения давления проводились сначала на плечах, а потом на предплечьях – одновременно с обеих сторон. Кроме этого, у 29 пациентов в больших сосудах постоянно стояли сенсоры для инвазивного измерения давления.

Разница артериального давления в разных частях тела

Средняя разница в систолическом (верхнем) артериальном давлении с разных сторон оказалась 8 миллиметров ртутного столбика (мм рт. ст.) для плеч и 13 – для предплечий. Аналогичные показатели для диастолического (нижнего) давления были 5 и 6. Ученые указали, что в ряде случаев разница достигала 15 мм рт. ст.

У некоторых пациентов разница между показателями артериального давления при измерении на различных участках могла составлять 40 мм рт. ст., пишут ученые. Такая разница может существенно влиять на то, какое лечение получает пациент.

Почему такая разница

Среди возможных причин таких "скачков" в давлении ученые называют позу пациента, анатомические особенности, влияние имеющихся заболеваний. Возможно, исследования этой проблемы приведут к новому протоколу измерения артериального давления.