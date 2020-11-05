За минулу добу у Польщі підтвердили черговий рекордний приріст хворих на коронавірусну інфекцію. Лабораторії повідомили про 27 143 нових хворих. Через це у країні вели нові карантинні обмеження.

Нові дані щодо захворюваності на коронавірусну інфекцію опубліковано у Системі моніторингу поширення COVID-19, створеної Апаратом РНБО України.

Читайте також Дуда вилікувався від COVID-19 і повертається на роботу

Так, з початку епідемії коронавірусу у Польщі загалом підтвердили 466 679 випадків інфікування. За минулу добу 367 людей, на жаль, померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Загальна кількість летальних випадків зросла до 6 842.

З позитивних новин – 177 тисяч пацієнтів одужали. Як повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, у країні на дистанційне навчання переходять 1-3 класи початкових шкіл.

І продовження періоду дистанційного навчання для учнів старших 4 класу до 29 листопада. Можливо, ми муситимемо ще продовжити цей термін. На підтримку дистанційної праці вчителів ми призначаємо додаткові 500 злотих на придбання відповідних аксесуарів, наприклад, веб-камер або іншої електронної техніки,

– заявив Моравецький.

Крім того, через великий приріст випадків інфікування, у Польщі будуть закриті заклади культури, кінотеатри, театри і галереї. Готелі будуть працювати з обмеженнями.

"Готельні об’єкти будуть доступними тільки для осіб, котрі здійснюють службові поїздки. Ми збільшуємо теж безпеку в торгівлі. У менших крамницях, площею менш ніж 100 кв. м, зможе перебувати одна особа на 10 кв. м, а у більших — одна особа на 15 кв. м. Крамниці у торговельних центрах будуть зачиненими, за винятком продуктових магазинів, аптек і пунктів обслуговування", – додав він.