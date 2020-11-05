За минувшие сутки в Польше подтвердили очередной рекордный прирост больных коронавирусной инфекцией. Лаборатории сообщили о 27 143 новых больных. Из-за этого в стране вели новые карантинные ограничения.

Новые данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией опубликованы в Системе мониторинга распространения COVID-19, созданной Аппаратом СНБО Украины.

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Так, с начала эпидемии коронавируса в Польше в целом подтвердили 466 679 случаев инфицирования. За минувшие сутки 367 человек, к сожалению, умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Общее количество летальных случаев возросло до 6 842.

Из положительных новостей – 177 тысяч пациентов выздоровели. Как сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, в стране на дистанционное обучение переходят 1-3 классы начальных школ.

И продолжение периода дистанционного обучения для учеников старших 4 классов до 29 ноября. Возможно, мы должны будем еще продлить этот срок. В поддержку дистанционного труда учителей мы назначаем дополнительные 500 злотых на приобретение соответствующих аксессуаров, например, веб-камер или другой электронной техники,

– заявил Моравецкий.

Кроме того, из-за большого прироста случаев инфицирования, в Польше будут закрыты учреждения культуры, кинотеатры, театры и галереи. Отели будут работать с ограничениями.

"Гостиничные объекты будут доступны только для лиц, осуществляющих служебные поездки. Мы увеличиваем тоже безопасность в торговле. В меньших магазинах, площадью менее 100 кв. м, сможет находиться один человек на 10 кв. м, а в больших – один человек на 15 кв. м. Магазины в торговых центрах будут закрыты, за исключением продуктовых магазинов, аптек и пунктов обслуживания", – добавил он.